Депутаты напомнили об увеличении штрафов за нарушения перевозки детей в авто
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий двукратное повышение административных штрафов за несоблюдение требований перевозки детей в автомобилях.
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает увеличение штрафов, сообщает портал Госдумы.
Там напомнили, что для граждан штрафы увеличатся с трех тысяч до пяти тыс. рублей, для должностных лиц с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – со 100 тыс. до 200 тыс. рублей за нарушения при перевозке детей в автомобиле.
«Внесение проектируемых изменений в КоАП РФ позволит сократить количество ДТП с участием детей-пассажиров», – говорится в пояснительной записке к закону.
Напомним, действующие нормы предписывают детям до семи лет находиться в автолюльке или детском кресле. Для детей от семи до 11 лет допускается использование ремня безопасности на заднем сиденье. На переднем сиденье они должны быть в детском кресле или бустере.
Для детей старше 12 лет – общие правила перевозки с использованием ремня безопасности на переднем и заднем сиденьях.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД напомнило, что перед началом длительной поездки важно проверить техническое состояние автомобиля, чтобы избежать возможных поломок и обеспечить безопасность в дороге.
В июле кабинет министров подписал постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.