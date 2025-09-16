Обвиняемому в терактах на «Северных потоках» предрекли «закрытую» тюрьму

Tекст: Алексей Дегтярев

Информация о возможном характере заключения Кузнецова содержится в распоряжении суда Болоньи, передает РИА «Новости».

В документе указывается, что Кузнецов попадет в тюрьму с режимом «закрытого содержании», но не в изоляцию.

Напомним, Италия намерена выдать Германии украинского гражданина Сергея Кузнецова, которого считают виновным в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

В европейском ордере на арест Кузнецов указан как координатор терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».