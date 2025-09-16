На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Обвиняемому в терактах на «Северных потоках» предрекли «закрытую» тюрьму
Украинский гражданин Сергей Кузнецов, которого в Европе считают виновным в подрыве «Северных потоков» в случае передачи в Германию попадет в тюрьму «закрытого содержания».
Информация о возможном характере заключения Кузнецова содержится в распоряжении суда Болоньи, передает РИА «Новости».
В документе указывается, что Кузнецов попадет в тюрьму с режимом «закрытого содержании», но не в изоляцию.
Напомним, Италия намерена выдать Германии украинского гражданина Сергея Кузнецова, которого считают виновным в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
В европейском ордере на арест Кузнецов указан как координатор терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».