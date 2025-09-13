Умер бард Александр Жаров

Tекст: Валерия Городецкая

Исполнитель скончался 7 сентября и был похоронен 10 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на клуб авторской песни имени Валерия Грушина. В объединении отметили, что Жаров более 40 лет возглавлял движение авторской песни в Новокуйбышевске, руководил городским клубом, а также возглавлял службу технического обеспечения Грушинского фестиваля и руководил первой эстрадой мероприятия.

Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске, окончил нефтехимический техникум и политехнический институт, получив специальность инженер-химик-механик. В 1980 году он начал заниматься авторской песней, стал бессменным руководителем городского клуба самодеятельной песни.

В репертуаре музыканта было около 400 песен различных авторов. Он активно организовывал концерты и конкурсы, в том числе «Песня, гитара и я», а также слеты клубов авторской песни. Мероприятия проходили в разных городах, включая Сызрань, Самару, Тольятти, Димитровград и Ульяновск.

«Друзья и близкие запомнят Александра Васильевича как талантливого, думающего исполнителя авторской песни, как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем», – говорится в заявлении клуба.

В июне группа «АукцЫон» объявила о смерти Юрия Парфенова, известного духового музыканта и одного из ключевых участников коллектива.