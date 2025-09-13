Глава Роскосмоса заявил о светлом будущем российской космонавтики

Глава Роскосмоса Баканов: Российскую космонавтику ждет светлое будущее

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопросы журналистов на открытии Национального космического центра, он подчеркнул, что будущее российской космонавтики «очень светлое», передает ТАСС.

Баканов сообщил, что 35 предприятий ракетно-космической отрасли, ранее находившихся в Москве, будут базироваться в новом Национальном космическом центре. «У нас появилась единая площадка, где 35 предприятий в Москве будут локализованы в одном месте», – отметил он.

По словам главы Роскосмоса, специалисты центра займутся производством спутников, включая проекты частных компаний. «У нас за спиной находится несколько «клавиш», где будет производство, включая частные космические компании», – заявил Баканов.

Он также подчеркнул, что условия труда в Национальном космическом центре соответствуют мировым стандартам.

Напомним, в субботу Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве. Он назвал его штабом космонавтики России.

Глава государства осмотрел экспонаты в Национальном космическом центре.