Глава Роскосмоса заявил о светлом будущем российской космонавтики
Глава Роскосмоса Баканов: Российскую космонавтику ждет светлое будущее
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов отметил перспективы национальной космонавтики и сообщил о создании единой площадки для 35 профильных предприятий.
Отвечая на вопросы журналистов на открытии Национального космического центра, он подчеркнул, что будущее российской космонавтики «очень светлое», передает ТАСС.
Баканов сообщил, что 35 предприятий ракетно-космической отрасли, ранее находившихся в Москве, будут базироваться в новом Национальном космическом центре. «У нас появилась единая площадка, где 35 предприятий в Москве будут локализованы в одном месте», – отметил он.
По словам главы Роскосмоса, специалисты центра займутся производством спутников, включая проекты частных компаний. «У нас за спиной находится несколько «клавиш», где будет производство, включая частные космические компании», – заявил Баканов.
Он также подчеркнул, что условия труда в Национальном космическом центре соответствуют мировым стандартам.
Напомним, в субботу Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве. Он назвал его штабом космонавтики России.
Глава государства осмотрел экспонаты в Национальном космическом центре.