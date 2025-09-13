Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.11 комментариев
В Москве открыто дело о наследстве после кончины Валентины Талызиной
Дело о наследстве после кончины народной артистки РСФСР Валентины Талызиной открыто в Москве, сказано в юридических документах.
«Талызина Валентина Илларионовна <...> Наследственное дело открыто», – приводит РИА «Новости» сведения из юридических материалов.
Там указано, что наследственное дело Талызиной ведет московский нотариус.
Напомним, актриса театра и кино Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни. По словам близкого друга актрисы Владека Дармана, причиной стала продолжительная болезнь.