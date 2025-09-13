Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Силы ПВО в трех районах Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ
Силы ПВО в ночь на субботу отразили атаку дронов ВСУ над тремя районами Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле», – сказано в посте.
Слюсарь уточнил, что сведений о пострадавших не поступало.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около 23 часов вечером пятницы в районе железнодорожного вокзала Мурманска были обнаружены БПЛА, о чем сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
В Минобороны сообщили об уничтожении девяти самолетных беспилотников на территории Белгородской и Самарской областей в течение трех часов.