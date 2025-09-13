Силы ПВО в трех районах Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле», – сказано в посте.

Слюсарь уточнил, что сведений о пострадавших не поступало.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около 23 часов вечером пятницы в районе железнодорожного вокзала Мурманска были обнаружены БПЛА, о чем сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

В Минобороны сообщили об уничтожении девяти самолетных беспилотников на территории Белгородской и Самарской областей в течение трех часов.