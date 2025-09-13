В Совфеде раскритиковали планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину

Сенатор Климов: Польские военные на Украине станут законными целями России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Украина действительно обладает серьезным опытом боевого применения БПЛА и борьбы с ними. И поляки решили, как им кажется, умно и выгодно использовать навыки ВСУ, обретенные в ходе противостояния российским силам», – заметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«В действиях Варшавы была бы логика, если бы украинские специалисты проводили обучение на территории Польши. В данном же случае поляки станут законными целями для российских сил», – подчеркнул сенатор. «К тому же не совсем ясно, как они собираются проводить обучение: украинцы будут атаковать поляков своими дронами или они все вместе будут ждать российских атак?» – сыронизировал парламентарий.

«Это инициатива соответствует логике «коалиции желающих» и больше похожа на завуалированную военную интервенцию», – добавил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Он напомнил позицию Москвы: любые военные на территории Украины будут расцениваться как законные цели для уничтожения.

«Российские силы в ходе спецоперации ликвидировали немало иностранных наемников, в том числе – польских. Судя по всему, мы продолжим эту практику, независимо от того, каким будет формальный статус прибывших. При этом у Варшавы нет и не может быть никакого ответа Москве на возможное уничтожение штаба с инструкторами и дроноводами из Польши», – продолжил собеседник.

«Такое развитие событий может означать политический крах и самого Туска. Вряд ли польское общество поприветствует еще большее втягивание их страны в украинский кризис и уничтожение военных, которые должны защищать территорию Польши, а не участвовать в конфликте против России», – заключил Долгов.

Ранее стало известно, что Польша начнет совместную работу с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, он «с удовлетворением» принял соответствующее предложение Владимира Зеленского, передает TVP Info.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже отправился в Киев, а на следующей неделе туда полетит и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. В данный момент военные и технические специалисты обеих стран обсуждают способы, «как адаптировать украинский опыт для Польши».

Ранее Польша заявила о нарушении якобы российскими беспилотниками воздушного пространства и в ответ подняла в воздух военные самолеты НАТО, уничтожившие БПЛА. При этом ни Варшава, ни Киев не привели никаких доказательств принадлежности дронов.

После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, представив ежегодный доклад о состоянии ЕС. Она упомянула о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию.

Некоторые заокеанские «ястребы» подхватили эту риторику. Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон назвал это «актом войны» и призвал главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против российской военной отрасли. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему спектакль с загадочными БПЛА в Польше был рассчитан лишь на одного зрителя.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме объяснил позицию Москвы по возможным воинским контингентам на Украине. «Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – приводит Кремль слова главы государства.