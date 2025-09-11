Польша обнаружила 17-й беспилотник на своей территории

Tекст: Антон Антонов

Галецкая сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), что 17-й БПЛА был обнаружен в населенном пункте Примярки в волости Ксенжополь, район Билгорай.

Прежде сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, центре и севере страны, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства неизвестными беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве также отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.