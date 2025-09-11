Собянин сообщил о росте рождаемости и продолжительности жизни в Москве

Собянин: Снижение рождаемости в Москве вдвое меньше, чем по стране

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, власти города делают все возможное для смягчения негативных демографических тенденций. «Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы отрицательные демографические тренды, который мы видим, были не такими жесткими», – заявил Собянин, передает ТАСС.

Мэр отметил, что Москва демонстрирует растущий коэффициент рождаемости, в отличие от мировых мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж или Сингапур, где данный показатель быстро снижается. По суммарному коэффициенту рождаемости столица занимает 30 место в России, уступая только Кавказским республикам и северным регионам с высоким числом молодежи. Собянин также добавил, что количество детей в многодетных столичных семьях за последние годы увеличилось на 120%.

Собянин подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни в Москве сейчас составляет 79,5 года, что на шесть лет выше среднего показателя по стране. Исключение составляет только Ингушетия, где этот показатель еще выше. Мэр опроверг распространенное мнение о том, что в городах живут меньше, отметив, что в Москве реализуются масштабные программы поддержки пожилых жителей и людей с хроническими заболеваниями.

Он также обратил внимание на улучшение экологии Москвы. По словам Собянина, столичная экосистема, включая воздух, почву и воды, становится чище благодаря развитию электротранспорта и изменению транспортной ситуации в городе.

Напомним, в России в первом квартале 2025 года зарегистрировали прирост числа новорожденных и снижение разводов.