В России решили создать единый центр международного образования МИД
В рамках реформы образования МГИМО и Дипломатическая академия МИД объединят усилия для подготовки специалистов-международников с учетом новых вызовов и патриотических ценностей.
Решение об объединении МГИМО и Дипломатической академии МИД поддержал президент России Владимир Путин. Новый единый научно-образовательный центр будет создан на базе МГИМО путем присоединения к нему дипакадемии.
По словам исполняющего обязанности ректора Дипакадемии Сергея Шитькова, современная эпоха требует «совершенно нового уровня подготовки дипломатов и специалистов-международников».
«На наших глазах происходит формирование более справедливого, многополярного мира, что выводит международные отношения на качественно новый уровень сложности и определяет необходимость совершенно нового уровня подготовки дипломатов и специалистов-международников», – отметил он.
Создаваемый центр обеспечит рост эффективности подготовки кадров для международной деятельности России. Планируется консолидация образовательных ресурсов и формирование структуры, ориентированной на защиту национальных интересов.
Образовательная модель будет строиться на принципах гражданского воспитания и деятельного патриотизма. Особое внимание уделят духовно-нравственным ценностям, глубинному пониманию роли России в мировой культуре, а также привлечению к учебному процессу участников спецоперации на Украине.
Будет усилена подготовка по новым направлениям – технологический суверенитет, противодействие гибридным угрозам и санкциям, кибербезопасность, работа в современных медиа и с искусственным интеллектом. Объединение двух ключевых вузов станет первым шагом к масштабной трансформации российского международного образования.