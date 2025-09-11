Стало известно о вопросе о трансгендерах перед выстрелом в Кирка в Юте

Перед убийством Кирка в США прозвучал вопрос о трансгендерах

Tекст: Мария Иванова

В штате Юта во время выступления правого активиста Чарли Кирка неизвестный выстрелил в него сразу после вопроса о массовой стрельбе, совершенной трансгендером, передает ТАСС со ссылкой на местную газету The Salt Lake Tribune.

Очевидец рассказал, что сначала Кирку задали вопрос о религии, а затем – о нападении на католическую школу в Миннеаполисе. «И тут, бах – один громкий выстрел», – сообщил свидетель, отметив, что подобные инциденты крайне редки для Юты.

По словам другого очевидца, на мероприятии было слишком мало охраны – явно недостаточно для такого числа участников. Стрельба произошла в университете в Ореме, где Кирк выступал перед публикой. В результате полученного ранения активист скончался в больнице.

Чарли Кирк был известен как сторонник Дональда Трампа и критик оказания военной помощи Украине. Издание The Washington Post опубликовало короткую видеозапись: на ней видно, как стрелявший убегает по крыше здания, находящегося примерно в 130 метрах от места трагедии.

По данным местной полиции, выстрел был совершен с большой дистанции с крыши, а рядом находилась небольшая группа полицейских.

Как отметил ранее президент Грузии, убийство Кирка «однозначно связано с его консервативными взглядами, критикой псевдолиберальной идеологии и борьбой с пропагандой ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено)».

Ранее европейские лидеры осудили политическое насилие в США после убийства Чарли Кирка.

Кирк в своем последнем посте обратил внимание на убийство украинской беженки.