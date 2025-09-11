Эксперты указали на ключевые признаки легитимности российских выборов

Политолог Шаповалов: Доверие избирателей – главный маркер легитимности выборов в России

Tекст: Олег Исайченко

«Российская политическая система и понятные нормы избирательного законодательства обеспечивают соблюдение электоральных интересов граждан и гарантируют всеобщие, равные, свободные выборы», – пояснил Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ.

«Доверие со стороны избирателей – главный индикатор легитимности российских выборов. Убежденность граждан в соблюдении избирательных процедур позволяет говорить о правомерности результатов электоральных кампаний», – подчеркнул аналитик.

Для обеспечения законности и легитимности избирательного процесса важна работа электоральных экспертов, добавил Александр Брод, глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «В НОМ на базе общественных штабов по наблюдению за выборами в регионах насчитывается более 900 специалистов», – сообщил эксперт.

Он поделился некоторыми региональными практиками наблюдателей: в Кемеровской области на базе Госуниверситета открыт Центр избирательного права, в Челябинске эксперты используют цифровые технологии для информирования избирателей, ответов на вопросы, общения с представителями политических и гражданских сил, на Кубани специалисты проводят семинары с молодежными лидерами.

«Общественные наблюдатели входят в число ключевых участников избирательного процесса, имея необходимые навыки для определения законности выборов», – согласилась Алена Булгакова, исполнительный директор НОМ. «Общественным контролем будут охвачены все формы голосования. Мы сделали акцент на повышение профессионализма наблюдателей: подготовку прошли 72,9 тыс. специалистов из 56 регионов России, в том числе из 41 субъекта, где в ЕДГ идут масштабные избирательные кампании», – указала она. На 8 сентября в 68 регионах создано 154 центра общественного наблюдения, добавила Булгакова.

За 13 лет более миллиона россиян приняли участие в наблюдении за выборами, и более двух тыс. общественных организаций вовлечены в этот процесс, напомнил Максим Григорьев, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) России.

«Мы видим стопроцентную готовность к наблюдению за выборами, причем, даже в приграничных регионах: в Курской области готовы к работе 1226 наблюдателей, в Белгородской – 3839, в Брянской – 3084. Политические партии также выразили готовность вести независимое наблюдение и направляют представителей для участия в образовательной программе Народного фронта», – отметил он.

«Использование видеонаблюдения на участках и трансляций в сети стало еще одной важной гарантией прозрачности выборов», – отметил Владимир Журавлев, замглавы ОП Ленинградской области. «Кроме того, открытие экстерриториальных избирательных участков расширяет возможности для участия в голосовании. Это особенно важно тем, кто находится вдали от дома, включая работающих или служащих в новых регионах», – указал он.

«В России существует стабильная, устойчивая партийная система и электорат. Это две главных составляющих успешных выборов. Сейчас 19 партий на различных уровнях используют все возможности для формулирования предложений по развитию регионов и муниципалитетов», – пояснил Никита Тюков, научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций.

«Сегодня в большинстве регионов проводится более пяти тыс. избирательных кампаний, фактически половина страны участвует в голосовании. Информпространство позволяет эффективно направлять через соцсети сигналы, касающиеся политики и других сфер», – напомнил эксперт.

В ближайшие выходные в Единый день голосования в 81 регионе пройдут более пяти тыс. избирательных кампаний, в том числе – выборы глав 21 субъекта. Также буду определены места в региональных парламентах и представительных органах административных центров. По данным ЦИК, в кампаниях смогут принять участие более 55 млн избирателей.