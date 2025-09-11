Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.8 комментариев
Бойцы «Востока» сорвали ночную ротацию ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны заявило об уничтожении позиций ВСУ в Днепропетровской области
Военнослужащие группировки «Восток» сорвали попытку ротации украинских войск и уничтожили несколько целей в Днепропетровской области, применяя FPV-дроны и артиллерию, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ночную ротацию украинских военных в Днепропетровской области, передает ТАСС. По данным Минобороны России, маршруты перемещения украинских подразделений были выявлены при помощи воздушной разведки, после чего операторы FPV-дронов с тепловизорами нанесли прицельные удары по противнику. В результате, как отмечается, было уничтожено несколько групп украинских военных.
Дополнительно российские артиллеристы ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в районе Ивановки. Разведывательный дрон обнаружил тяжелый гексакоптер, проследил его до посадки и вычислил пункт управления, по которому затем был нанесен артиллерийский удар. В результате, по информации оборонного ведомства, уничтожены несколько пунктов управления, техника, средства связи и расчеты противника.
Также противотанковый расчет группировки «Восток» уничтожил долговременную огневую точку ВСУ в лесополосе Днепропетровской области. «Оператор разведывательного БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил в лесополосе оборудованную украинскими боевиками долговременную огневую точку. По переданным координатам расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» произвел пуск управляемой ракеты. В результате точного удара цель была поражена», – говорится в сообщении Минобороны.
Группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления БПЛА ВСУ. За сутки подразделения «Восток» сбили одиннадцать украинских беспилотников. Военнослужащие группировки «Восток» сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области.