  • Новость часаНад Россией уничтожили 17 украинских дронов за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий
    Маск возложил ответственность за смерть Кирка на левых
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине
    Глава РФПИ Дмитриев указал на «мировое значение» покушения на Кирка
    Лукьянов назвал Кирка «сакральной жертвой» для «священной войны»
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    20 комментариев
    11 сентября 2025, 07:15 • Новости дня

    Российский рынок акций начал утреннюю сессию со снижением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    К началу утренней торговой сессии на Московской бирже рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,12% и составил 2910,52 пункта.

    Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии демонстрирует небольшое снижение, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, к 7:04 мск рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) опустился на 0,12% и составил 2910,52 пункта.

    Напомним, что с 27 января Московская биржа вновь проводит утренние торги на рынке акций. Эта сессия проходит с 6:50 до 9:50 мск, а основная часть торгов остается в привычном интервале с 9:50 до 18:50 мск. Именно в этот период определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

    В течение всего торгового дня – с 7:00 до 23:50 мск – для информационных целей рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). В основную сессию его значения совпадают с основным индексом iMOEX.

    10 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше

    Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше

    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично выразил недоумение по поводу сообщений о полетах якобы российских дронов над территорией Польши, задав резонансный вопрос своим подписчикам.

    Трамп высказал мнение о ситуации с дронами в Польше, передает РИА «Новости». В собственной соцсети он опубликовал пост, в котором задался вопросом о предполагаемом нарушении воздушного пространства Польши российскими дронами.

    «Что там с Россией, нарушающей воздушное пространство Польши с дронами? Приехали», – написал Трамп. Других подробностей или призывов политик не озвучил.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей.

    Комментарии (29)
    10 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы

    Депутат Милонов: Женщина в никабе обязана подчиняться полиции для установления личности

    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Приезжим стоит уважать не только свои традиции, но и традиции страны, куда они приехали», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя спор женщины в никабе с полицией в метро.

    В Московском метрополитене сотрудник полиции попросил женщину в никабе предъявить документы для установления личности, однако девушка отказалась снимать головной убор. Она подчеркнула, что не может этого сделать из-за религиозных убеждений, в связи с чем разгорелся спор.

    «Предмет, о котором столько разговоров – это национальный женский костюм народов Аравийского полуострова. Насколько мне известно, Московский метрополитен проходит внутри Восточно-Европейской равнины и не омывается ни Красным, ни каким бы то ни было еще морем», – напоминает Милонов.

    Во многих странах существует закон, запрещающий носить одежду, скрывающую лицо. Например, во Франции это регулируется законом о скрытии лица, действующем с 2011 года, а в Германии предусмотрен частичный запрет на ношение подобной одежды – для госслужащих, учителей и еще ряда граждан. 

    Инфографика

    В России данные ограничения прописаны на региональном уровне в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Ставропольском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Кроме того, на территории всей страны сотрудники полиции могут потребовать снять элемент религиозной одежды для установления личности.

    «Наверное, приезжим стоит уважать не только свои традиции, но и традиции страны, куда они приехали», – заключил Милонов.

    Ранее во Владимирской области запретили ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.

    Комментарии (29)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    @ Martin Ewert/foto2press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти начали аукцион по продаже мегаяхты Amadea, которую ранее конфисковали в рамках санкций против российских бизнесменов, цена ожидается ниже рыночной.

    Аукцион по продаже суперъяхты Amadea организован министерством юстиции США, передает CNN. Продажа проходит на условиях запечатанного конкурса через National Maritime Services и брокера Fraser Yachts, а для участия требуется депозит в размере 10 млн долларов.

    Яхта была изъята тремя годами ранее на Фиджи в ходе операции рабочей группы KleptoCapture, нацеленной на активы россиян из санкционного списка. В прошлом судно оценивалось в 350 млн долларов, но по мнению исследователей Arizton Advisory and Intelligence, сейчас его стоимость составляет от 80 до 120 млн долларов.

    Амадеа построена в 2017 году, имеет шесть палуб, бассейн, восемь кают, сауну, вертолетную площадку, кинотеатр и другие удобства и предметы роскоши. С 2022 года яхта находится в Сан-Диего, а расходы на ее содержание уже превысили 32 млн долларов.

    Суд Нью-Йорка в марте присудил яхту американским властям, заявив, что формальные владельцы – подставные лица, а реальными собственниками якобы являются члены семьи российского бизнесмена Сулеймана Керимова. По данным CNN, на решение суда подана апелляция, которая должна быть рассмотрена до середины ноября.

    Комментарии (13)
    10 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше

    Военный эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше – провокация Украины с целью втянуть НАТО в конфликт

    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше будет раскручен Западом как «агрессия» России. На этом фоне активизируется дискуссия о санкционных мерах против Москвы и усиления поддержки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушные границы Польши.

    «История с дронами в воздушном пространстве Польши – это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче. Дело в том, что в ситуации, в которой сейчас находится украинская армия, Киеву необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса. Инцидент с БПЛА используется как повод», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что Варшава уже обсуждает применение статьи четыре договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками. По прогнозам собеседника, события с проникновением беспилотников на территорию Польши «будут раскручены как «агрессия» России». Следовательно, активизируется дискуссия о мерах против Москвы. «Так, инцидент, вероятно, поспособствует принятию новых антироссийских санкций», – допускает Кнутов.

    «Кроме того, члены НАТО заявят о необходимости ускорить процессы милитаризации. Они также могут запустить вопросы, связанные с военной помощью ВСУ», – рассуждает эксперт. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины. «Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе», – отметил аналитик.

    На этом фоне примечательно заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о необходимости установить фактически режим закрытого неба. «Это желание руководства страны продиктовано тем, что противовоздушная оборона дырявая и не справляется с той интенсивностью ударов, которые наносят ВС России. Чтобы это изменить, в Киеве стремятся втянуть НАТО в военный конфликт», – указал Кнутов, посчитав, что альянс не пойдет на это.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что Варшава в последние несколько дней предприняла несколько интересных действий. Накануне польские власти официально закрыли границы с Белоруссией и призвали всех своих граждан в срочном порядке покинуть эту страну – причина якобы в учениях «Запад-2025».

    «Сегодня на территорию Польши залетают какие-то НЛО, которые сбивает ПВО, но обломков никому не показывают. … Завтра, видимо, надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной», – написал он в своем Telegram-канале. По оценкам Коца, информационный шум носит сугубо политический характер.

    «Беспилотник, упавший в Эстонии, такой «аллергии» не вызвал. Ранее дроны залетали, например, в Румынию, и там не сильно парились по этому поводу. Украинская ракета и вовсе угробила двух польских трактористов – и ничего. Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Дональда Трампа. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», – иронично указал военкор.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По словам политика, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марком Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта – два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    Комментарии (29)
    10 сентября 2025, 19:57 • Новости дня
    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева

    Пугачева в первом после начала СВО интервью похвалила Дудаева и Горбачева

    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Алла Пугачева дала первое большое интервью после начала спецоперации на Украине.

    В разговоре с иноагентом Катериной Гордеевой Пугачева поделилась своим мнением о ряде известных политиков и обстоятельствах своего переезда из России, передает RT.

    Пугачева рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком». «Единственный из политиков, который имел мужество признать ошибку, переосмыслить ее – это Горбачев», – добавила певица, говоря об экс-президенте СССР Михаиле Горбачеве.

    Артистка также отметила, что не собиралась уезжать из страны сразу после начала спецоперации на Украине, однако позднее, по ее словам, против нее начали выступать люди, которые писали оскорбления. Пугачева пояснила, что, как противница конфликта, оказалась под давлением: «Думаешь: ну раз не нравится, а что тут делать тогда?»

    Джохар Дудаев – лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как экономические реформы Горбачева развалили СССР.

    Ранее Пугачева попросила Минюст включить ее в список иноагентов.

    Комментарии (28)
    10 сентября 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши

    Политолог Рар: Инцидент с беспилотниками в Польше может быть операцией под «фальшивым флагом»

    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше приведет к эскалации конфликта. Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил о трех из 19 сбитых БПЛА, которые проникли в воздушное пространство страны.

    «В первую очередь необходимо точно установить, чьи дроны были сбиты польской ПВО над территорией страны НАТО. Не исключено, что речь идет об операции под «фальшивым флагом». Встанет ли вопрос о перспективе применения пятой статьи устава Североатлантического альянса?» – рассуждает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, инцидент с БПЛА приведет к дальнейшей эскалации конфликта. «Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия. При этом западные страны оказались в сложном положении: они хотят любой ценой остановить дальнейшее продвижение российских войск в зоне СВО, но не намерены непосредственно участвовать в боевых действиях», – заметил собеседник.

    «В этой связи можно ожидать разработку пакета санкций ЕС против России, включающего отказ от закупок российских энергоносителей, а также введения вторичных рестрикций против тех стран, которые сотрудничают с Москвой», – спрогнозировал Рар.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По его словам, речь идет о 19 БПЛА, «некоторые из которых» летели с территории Белоруссии. Туск сообщил, что военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Политик отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марко Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    Комментарии (14)
    10 сентября 2025, 11:11 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Сами активы останутся нетронутыми, а риски по кредиту лягут на страны ЕС, сказала глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Украина будет погашать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», добавила она.

    Средства, полученные сейчас, помогут Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пояснила фон дер Ляйен.

    Странам ЕС, по ее словам, нужно ускорить работу над механизмом финансирования военной поддержки Киева на основе замороженных российских активов.

    Также глава ЕК объявила о новом военном кредите для Украины в 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников и создание технологического альянса с Украиной.

    Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. До этого Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Бельгийские власти выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    Комментарии (24)
    10 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    В НАТО применили четвертую статью Североатлантического договора после появления БПЛА в Польше
    В НАТО применили четвертую статью Североатлантического договора после появления БПЛА в Польше
    @ Benoit Doppagne/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс применил статью 4 Североатлантического договора после инцидента с беспилотным летательным аппаратом в Польше.

    По словам пресс-секретаря правительства Польши Адама Шлапки, альянс приступил к консультациям в ответ на проникновение БПЛА в польское воздушное пространство, сообщил телеканал Polsat, передает ТАСС.

    Статьи 4 и 5 договора определяют коллективные меры реагирования НАТО, включая обсуждение возможных угроз и выработку совместных решений по обеспечению безопасности членов альянса. В документе не указано, какие ситуации могут считаться нападением или угрозой, поэтому консультации необходимы для определения общей позиции.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей.

    В августе власти Польши сообщили о взрыве неизвестного объекта в Мазовецком воеводстве и заявили о его якобы российском происхождении, не представив при этом доказательств.

    Комментарии (14)
    10 сентября 2025, 17:23 • Новости дня
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замедление российской экономики было неизбежным и прогнозировалось заранее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    По словам главы правительства, несмотря на охлаждение, экономика демонстрирует рост: по итогам семи месяцев ВВП увеличился на 1,1% после высоких темпов в 2023–2024 годах, передает ТАСС. Мишустин подчеркнул, что период первых антикризисных решений уже завершен.

    Министр экономического развития Максим Решетников на полях Восточного экономического форума заявил, что российская экономика охлаждается темпами, превышающими ожидания.

    В июне вице-премьер Александр Новак спрогнозировал переход от охлаждения к нагреву экономики России.

    Комментарии (30)
    10 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью над белорусским воздушным пространством зафиксировали и сбили несколько беспилотников, нарушивших границу республики, сообщил начальник генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

    «Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – сообщил Муравейко, передает ТАСС.

    По его словам, дроны потерялись из-за воздействия средств РЭБ в ходе обмена ударами между Россией и Украиной.

    Муравейко также сообщил, что Белоруссия оповестила военных Польши и Литвы о приближении неизвестных летательных аппаратов к их границам. Белорусские военные и военные соседних стран с 23.00 до 4.00 обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке.

    Кроме того, польская сторона ночью сообщила Минску о приближении к белорусской границе неопознанных БПЛА с территории Украины.

    Муравейко отметил, что обмен информацией между странами способствовал укреплению мер доверия и безопасности в регионе. Белоруссия намерена продолжать выполнение обязательств по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    Комментарии (4)
    10 сентября 2025, 10:37 • Новости дня
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением инцидент с беспилотниками в Польше
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением инцидент с беспилотниками в Польше
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс не посчитал инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, актом вооруженной агрессии, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

    Североатлантический альянс не рассматривает происшествие с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками как нападение, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По информации агентства, в ходе инцидента впервые в истории были подняты в воздух самолеты НАТО для отражения возможной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Комментарии (10)
    10 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    Задержанную в 100 метрах от позиций ВСУ россиянку обвинили в госизмене

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд в Курске отправил в СИЗО российскую гражданку, которую военные обнаружили возле позиций ВСУ, ей предъявили обвинения в покушении на государственную измену.

    Военнослужащие разведгруппы задержали подозреваемую в 100 метрах от позиций украинских подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    По данным следствия, женщина в июле 2023 года познакомилась через интернет с украинским военным, участвующим в вооруженном конфликте с Россией. Он предложил ей вступить в украинское военное формирование и участвовать в боевых действиях против России. Она согласилась.

    После этого россиянка на автомобиле и пешком добралась до участка границы, где пыталась ее незаконно пересечь. ВС России засекли ее с беспилотника. Местоположение и названия населенных пунктов не раскрываются.

    Обвиняемой вменяют покушение на государственную измену и попытку незаконного пересечения государственной границы. Сейчас она находится в СИЗО. В деле фигурируют также поддельные документы, включая свидетельства о рождении.

    В июле ФСБ задержала гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельную бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.

    До этого в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну

    Экономист Любич: Кредит для Украины за счет «репараций» показывает инфантилизм Европы

    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа в вопросе российских замороженных активов демонстрирует чрезвычайный инфантилизм. У Брюсселя нет законных оснований для передачи этих активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитования Украины.

    «Существуют лишь два законных способа изъять российские суверенные активы. Первый – дождаться момента, когда Москва добровольно позволит направить их на исполнение каких-либо целей. Второй – юридическое объявление войны России со стороны всех государств, желающих заполучить наш капитал», – поясняет экономист Антон Любич.

    «Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта. Все прочие фантазии европейцев являются всего лишь «игрой терминов», которая призвана запугать обывателей, не разбирающихся в тонкостях юриспруденции и бухгалтерского учета», – говорит он.

    «Страны ЕС имеют перед Россией экономические обязательства. У нас отсутствуют физические активы, но имеются права на требование определенной суммы. Когда европейцы говорят, что они какой-то евро дают какой-то третьей стране, они не отдают «российский евро». Они отдают свой евро, а другой такой же евро остаются России должны – и в одно очень серое и пасмурное для европейцев утро этот евро придется вернуть законному собственнику», – акцентирует собеседник.

    «Что касается репараций, то они выплачиваются на основании мирного договора, завершающего войну. Европа не вправе изъять активы, если она не сторона конфликта или если активы не уступлены Россией по договору, например, Украине. Для изъятия российских активов Европа должна сперва заявить о конфликте с Россией, затем ей следует в этом противостоянии победить, не превратившись в ядерный пепел, и лишь после этого им стоит затевать разговор о репарациях», – полагает эксперт.

    «В настоящий момент мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат «хочу» и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», – заключил Любич.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен прибегать к конфискации замороженных российских активов. По ее словам, вместо этого союз планирует использовать данный капитал для выдачи кредитов Украине в качестве «репараций». Она также призвала страны объединения в ближайшее время начать работу по данному направлению.

    «Киев будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Москва выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила глава ЕК. Данная схема уже обсуждалась в Брюсселе ранее, в СМИ она известна как «кредитное замещение».

    Фон дер Ляйен подразумевает, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в публичном пространстве будет публиковаться утверждение, что деньги якобы остаются замороженными. Финансовые рынки ЕК намерена успокаивать заверениями, что капитал выдан в форме кредитов, которые Киев в будущем выплатит.

    Эта схема обсуждается уже более года, ранее против нее выступала Бельгия, опасаясь, что обман будет раскрыт и Россия приступит к изъятию по суду активов республики в иностранных юрисдикциях, поскольку основная часть активов Москвы заблокирована на бельгийской площадке Euroclear, напоминает ТАСС.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2025, 15:27 • Новости дня
    Минобороны не планировало удары по объектам в Польше
    Минобороны не планировало удары по объектам в Польше
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минобороны России заявили, что российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши.

    «Объекты для поражения на территории Польши не планировались», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове

    В Минобороны уточнили, что максимальная дальность применяемых в ударе российских беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    Агентство Reuters писало, что в НАТО отказались признать нападением инцидент с беспилотниками в Польше.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (7)
    Главное
    Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения
    Вокруг Белого дома установили оцепление после убийства Кирка
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России
    МИД выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с БПЛА
    Прокуратура потребовала взыскать 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Новгорода
    Скончался посол России в отставке Сергей Яковлев
    Ученые НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Марсе

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

    Два важных политических события 10 сентября совпали во Франции: начало массовых протестов и назначение Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. Почему Лекорню называют «лейтенантом» Макрона и чем грозит текущее политическое противостояние всей Французской республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации