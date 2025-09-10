  • Новость часаВ Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию
    Польша обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением беспилотники над Польшей
    Катар заявил о праве ответить на удар Израиля
    Эксперт оценил перспективы нового премьера Франции Лекорню
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    0 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    15 комментариев
    10 сентября 2025, 14:16 • Новости дня

    Песков сообщил о возвращении Путина в Москву

    Песков: Путин вернулся в Москву из Сочи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после двухдневной работы в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президент Путин вернулся в Москву, сегодня он работает в Кремле», – сообщил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Согласно анонсу, одной из встреч дня станет беседа с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

    Напомним, во вторник Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус», где пообщался с молодыми учеными. Путину в «Сириусе» показали молодильную клубнику и новый виноград «мерло».

    10 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше

    Военный эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше – провокация Украины с целью втянуть НАТО в конфликт

    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше будет раскручен Западом как «агрессия» России. На этом фоне активизируется дискуссия о санкционных мерах против Москвы и усиления поддержки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушные границы Польши.

    «История с дронами в воздушном пространстве Польши – это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче. Дело в том, что в ситуации, в которой сейчас находится украинская армия, Киеву необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса. Инцидент с БПЛА используется как повод», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что Варшава уже обсуждает применение статьи четыре договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками. По прогнозам собеседника, события с проникновением беспилотников на территорию Польши «будут раскручены как «агрессия» России». Следовательно, активизируется дискуссия о мерах против Москвы. «Так, инцидент, вероятно, поспособствует принятию новых антироссийских санкций», – допускает Кнутов.

    «Кроме того, члены НАТО заявят о необходимости ускорить процессы милитаризации. Они также могут запустить вопросы, связанные с военной помощью ВСУ», – рассуждает эксперт. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины. «Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе», – отметил аналитик.

    На этом фоне примечательно заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о необходимости установить фактически режим закрытого неба. «Это желание руководства страны продиктовано тем, что противовоздушная оборона дырявая и не справляется с той интенсивностью ударов, которые наносят ВС России. Чтобы это изменить, в Киеве стремятся втянуть НАТО в военный конфликт», – указал Кнутов, посчитав, что альянс не пойдет на это.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что Варшава в последние несколько дней предприняла несколько интересных действий. Накануне польские власти официально закрыли границы с Белоруссией и призвали всех своих граждан в срочном порядке покинуть эту страну – причина якобы в учениях «Запад-2025».

    «Сегодня на территорию Польши залетают какие-то НЛО, которые сбивает ПВО, но обломков никому не показывают. … Завтра, видимо, надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной», – написал он в своем Telegram-канале. По оценкам Коца, информационный шум носит сугубо политический характер.

    «Беспилотник, упавший в Эстонии, такой «аллергии» не вызвал. Ранее дроны залетали, например, в Румынию, и там не сильно парились по этому поводу. Украинская ракета и вовсе угробила двух польских трактористов – и ничего. Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Дональда Трампа. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», – иронично указал военкор.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По словам политика, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марком Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта – два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    Комментарии (10)
    9 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева
    Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева
    @ Ilya Moskovets/Ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    «Международная обстановка» стала причиной, по которой Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева, который был запланирован на 21 ноября.

    «За годы своего существования оркестр служит... ценностям открытого диалога и уважения, определяющим европейское культурное сообщество. В связи с этим он принимает решение скорректировать свою программу, учитывая современную международную ситуацию», – цитирует «Коммерсантъ» выдержку из пресс-релиза коллектива.

    Организаторы сообщили, что вместо Мацуева на сцене выступит другой солист, однако его имя пока не объявлено.

    Концерты российских музыкантов за рубежом регулярно отменяют на фоне спецоперации на Украине, что приводит к изменению программ ведущих зарубежных коллективов.

    К примеру, в июле текущего года в Италии были отменены выступления Валерия Гергиева и пианиста Александра Романовского.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 01:40 • Новости дня
    Актер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре

    Актер Збруев рассказал о состоянии после сообщений о недомогании в театре

    Актер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный артист РСФСР Александр Збруев перед выходом на сцену в спектакле «Вишневый сад» почувствовал себя нехорошо. От госпитализации он отказался, но на сцену не вышел.

    «Да, поднялось давление. <…> В моем возрасте (87 лет) это бывает, ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», – заявил актер ТАСС.

    В «Ленкоме» уточнили, что Збруев от госпитализации отказался, находится дома. В постановке 9 сентября Збруева заменил другой актер.

    На сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» 9 сентября Александр Збруев с коллегами должны были играть «Вишневый сад».

    Александр Збруев – лауреат Государственной премии России и премии города Москвы. Родился 31 марта 1938 года в Москве и в 1961 году окончил Театральное училище имени Щукина. Был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года «Ленком»). Задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Збруев в январе прокомментировал свою госпитализацию, объяснив, что проходит плановое обследование в медицинском учреждении.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что Запад регулярно распространяет фейки, направленные против России, и подчеркнул, что в случае с инцидентом вокруг воздушного судна председателя Еврокомиссии методы остаются прежними.

    На прошлой неделе FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможной причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен украинские и румынские средства РЭБ.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 03:12 • Новости дня
    Рэпер Тимати ответил объявившей его в розыск СБУ

    Рэпер Тимати подсказал объявившей его в розыск СБУ, где его найти

    Рэпер Тимати ответил объявившей его в розыск СБУ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил Украинской службе безопасности (СБУ), которая объявила его в розыск силами министерства внутренних дел Украины, цитатой из одного своего трека.

    «СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», – написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Так артист строкой из трека «В клубе» поиронизировал над попытками украинских властей навязать ему уголовное преследование за якобы злостное совершение преступлений против безопасности Украины.

    К примеру, в июне СБУ инициировала уголовное преследование Юнусова за посещение Донбасса. А 8 сентября стало известно, что СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати.


    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 04:58 • Новости дня
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам трех чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Трамп выдвинул это беспрецедентное требование после того, как во вторник по телефону связался с высокопоставленными чиновниками США и ЕС, собравшимися в Вашингтоне, чтобы обсудить способы увеличения экономических издержек войны для Москвы.

    «Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас», – приводит Financial Times (FT) слова одного из американских чиновников.

    По словам второго информатора, Вашингтон готов «зеркально» ответить на любые тарифы на товары из Китая и Индии, введенные ЕС, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из обеих стран.

    Предложение Трампа прозвучало на фоне недовольства в Белом доме сложностью заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.

    «Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход заключается в том, чтобы ввести жесткие пошлины и сохранять их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле, есть не так много других мест, куда можно поставлять нефть», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, норвежские власти решили снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    Комментарии (7)
    9 сентября 2025, 14:33 • Новости дня
    Захарова: Афганские власти освободили этнографа Каверина по просьбе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский этнограф Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению Москвы, сообщила глава МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что Каверин находился под арестом в Афганистане с июля, его обвиняли в совершении ряда правонарушений, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что освобождение и репатриация Каверина были осуществлены с учетом дружественного характера отношений между Россией и Афганистаном. Каверин был возвращен на родину 8 сентября из Кабула.

    В июле в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в попытке вывоза украшений.

    Накануне стало известно, что он готовится к возвращению в российскую столицу в ближайший понедельник.

    Комментарии (6)
    10 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Заявления Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку в ДНР оказались фейком

    Источник в МО опроверг слова Зеленского об ударе по мирным жителям в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР оказались фейком, который разоблачили в Telegram-канале «Война с фейками» и в Минобороны России.

    «Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», – говорится в посте с фотодоказательствами и объяснениями неправдоподобных обвинений Зеленского.

    По данным источника ресурса в Минобороны, ВС России в указанный Зеленским день не наносили ударов по поселку. Последний удар ВКС России в этом районе наносили  ночью 7 сентября, но не по населенному пункту, а ближе к расположенной почти на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке.

    Кроме того, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам. Удалось найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны, упала бомба.

    «Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 кг взрывчатки. При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения», – сказано в объяснении разоблачителей фейков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Daily Mail сообщила, что команда Владимира Зеленского распространяла фейковую информацию в репортаже Financial Times о разговоре в Киеве с главой Минфина США Скоттом Бессентом.

    Комментарии (3)
    10 сентября 2025, 03:57 • Новости дня
    Ирбитский мотозавод выпустил мотоцикл Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже
    Ирбитский мотозавод выпустил мотоцикл Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Ирбитский мотозавод выпустил лимитированную серию мотоциклов Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже, который дал новый импульс российской мототехнике с Урала.

    «На Ирбитском мотоциклетном заводе представили ограниченную серию мотоцикла Ural Alaska. Вдохновились историей покорения «Урала» американской Аляски:  Владимир Путин подарил ирбитский мотоцикл жителю этого штата США», – сообщает Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

    В лимитированной серии десять мотоциклов, каждый с уникальной окраской и  усиленной защитой фар и двигателя. Амортизаторы новые, ветровые щитки укорочены – все для сложных маршрутов и суровой погоды. И только для внутреннего рынка.

    История мотолюбителя на русском «Урале» с Аляски Марка Уоррена стала известна в августе, когда российские дипломаты передали американцу подарок от президента России Владимира Путина – новый мотоцикл «Урал».

    Уоррен попал в один из сюжетов телекомпании в связи с тем, что ездит по Анкориджу на мотоцикле «Урал», только из-за антироссийских санкций найти запчасти для техники непросто. После того, как на ТВ появился сюжет о сложностях американского байкера на русском мотоцикле, Уоррена нашли дипломаты и подарили ему новый мотоцикл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Аляски получил мотоцикл «Урал», который совпал с моделью, на которой ездит Брэд Питт.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    NI: Путин не впечатлился пролетом B-2 над Аляской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин не впечатлился полетом бомбардировщиков B-2 во время встречи с американским коллегой в Аляске, пишет журнал National Interest.

    Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время выхода Путина из самолета и рукопожатия, говорится в материале National Interest.

    Это не удивило российского лидера, в ответ тот лишь «ухмыльнулся», сообщается в статье.

    При этом отмечается, что российская подлодка проекта «Ясень» подошла к атомному авианосцу ВМС США «Джеральд Р. Форд» во время операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии.

    Российская сторона сообщила американской и европейской сторонам о том, что Москву не беспокоит присутствие авианосца. По мнению журнала, это сообщение рассматривается как ответ на пролет B-2 над Аляской во время визита Путина.

    Напомним, в ходе встречи с Путиным на Аляске развернули красную дорожку и провели пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    Комментарии (11152)
    10 сентября 2025, 05:25 • Новости дня
    Профессор Виноградов объяснил новую систему индексации пенсий с 2026 года

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2026 году пенсионные выплаты в России будут увеличиваться в два этапа с учетом инфляции и доходов Социального фонда, что затронет работающих и неработающих пенсионеров, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

    Первый этап повышения назначен на 1 февраля 2026 года и будет зависеть от итоговой инфляции 2025 года. По предварительной оценке эксперта, инфляция может достигнуть 9%, благодаря чему фиксированная выплата по старости вырастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а стоимость пенсионного коэффициента составит 158,80 рубля, рассказал Виноградов агентству «Прайм».

    Второй этап пройдет 1 апреля, когда размер выплат определится доходами Социального фонда и ростом средней зарплаты относительно цен. Такой механизм призван учитывать не только инфляцию, но и динамику доходов населения. Окончательные параметры будут закреплены постановлением правительства, после чего все выплаты пересчитают по новому коэффициенту. Ожидается, что доходы Социального фонда увеличатся примерно на 5,5%.

    Для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы фиксированная часть пенсии выплачивается в двойном размере – в 2025 году это 17 815,40 рубля, а в 2026 году сумма увеличится пропорционально общей индексации. Указанные категории также получат надбавку с учетом особенностей расчета.

    Все существующие надбавки, включая доплаты за иждивенцев, стаж на Крайнем Севере и сельской местности, а также выплаты до регионального прожиточного минимума, сохранятся. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, учитывая инфляцию 2025 года.

    По предварительным данным, пенсия для инвалидов первой группы (с детства) и детей-инвалидов составит около 23 083,57 рубля, для инвалидов первой группы и сирот – 19 236,58 рубля, для инвалидов третьей группы – 8175,58 рубля, а пенсия по потере кормильца и по старости для не имеющих права на страховую пенсию вырастет до 9618,25 рубля. Эти значения могут быть скорректированы исходя из макроэкономических условий.

    С 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, перерасчет производится с учетом всех прошлых неиндексированных периодов. В 2026 году для таких пенсионеров будут применяться те же правила индексации, что и для неработающих.

    Оформить заявление на перерасчет можно через территориальное отделение Социального фонда или портал «Госуслуги». Перерасчет производится в течение месяца, выплаты назначаются с первого числа следующего месяца после подачи заявления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на начало июля 2025 года размер средней пенсии по старости в стране приблизился к отметке 25,1 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

    Газета ВЗГЛЯД также рассказывала, как получить накопительную часть пенсии.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 21:59 • Новости дня
    В Москве назвали победителей конкурса «Родная игрушка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве в Национальном центре «Россия» 9 сентября прошел финал Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Выставка финалистов включала 59 прототипов. Посетители могли протестировать каждую разработку: примерить костюмы, собрать конструкторы, пройти лабиринты или поиграть в настольные игры.

    В номинации «Настольная игра» выиграли проекты «Воевода: Древняя Русь», «Выходные с Пушкиным», «Благое дело. Клуб меценатов», «Бобры и плотины» и «Великая Россия». В «Технической и технологической игрушке» отмечены «РОБИ», «Печка Емели самоходная», «Лаборатория Менделеева», подводный аппарат и набор «Создай свой первый автомобиль».

    В номинации «Конструктор и сборная модель» победили «Архангельский конек», «Чебурашка», «МИРАТОМ: Горное дело», «Деревянное государство» и настольный театр «Сказка в каждый дом». В «Мультимедийном проекте» отмечены «Буквогород», мультфильм-мюзикл «Цветняшки! Семейные истории», графическая новелла «Огнеборцы: герои нашего времени» и проект «Привет, это Кот!».

    Всероссийский конкурс «Родная игрушка» организуется обществом «Знание» совместно с «Движением Первых» с 2024 года. Победителей ждет запуск производства и распространение изделий при поддержке партнеров конкурса. Игрушки появятся в магазинах и образовательных учреждениях страны. В конкурсе приняли участие более 28,2 тыс. заявок из 89 регионов, среди которых были специалисты самых разных профессий и творческие семьи.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами

    Проекты победителей конкурса «Родная игрушка» появятся на полках российских магазинов

    Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами
    @ t.me/rodnaya_igrushka

    Tекст: Олег Исайченко

    В России есть множество специалистов, способных создавать детские игрушки. Их проекты пропитаны традиционными для России ценностями, а потому помочь им попасть на рынок – важнейшая задача для государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали наставники конкурса «Родная игрушка» Александр Беспамятных и Данил Соболев. Ранее в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка».

    «Детские игрушки – это невероятно важная вещь, с помощью которой мы формируем мироощущение подрастающих поколений. В процессе игры ребенок понимает, что такое хорошо, а что – плохо, а также впитывает специфические модели поведения и примеряет на себя образ своей будущей профессии», – сказал Александр Беспамятных, наставник конкурса «Родная игрушка».

    Однако рынок игрушек сегодня «перенасыщен продукцией иностранных брендов». «В них, например, не чувствуются идеалы, которые свойственны российской цивилизации. Да и зачастую эти игрушки создаются не по зову души, а на основании точного финансового анализа», – добавляет он.

    «В итоге отечественным умельцам приходится конкурировать с гигантами индустрии, включая Lego или Mattel. Разумеется, это сражение нельзя назвать равным. Поэтому конкурс «Родная игрушка» призван скорректировать положение дел. Мероприятие стало своеобразным местом встречи, где друг с другом взаимодействуют творцы и инвесторы», – уточняет собеседник.

    «И это принципиально важный момент: в России много людей, готовых браться за производство игрушек. Но им нужно обозначить дорогу, показать пути самореализации. Собрав эти «жемчужины» со всей страны, мы и сумеем подарить нашим детям по-настоящему хорошие игрушки: простые и родные для каждого русского человека», – акцентирует Беспамятных.

    Об опыте работы с авторами проектов в рамках конкурса рассказал другой наставник – Данил Соболев. «В рамках одного проекта конкурсант пытался создать поле, где ребенок мог бы планировать траекторию движения шарика до финишной точки – корзинки, развивая свои инженерные навыки», – отметил собеседник. – «Другой участник трудился над аналогом Lego из прочных деревянных моделей. Подобный формат помогает мальчикам и девочкам развивать воображение и фантазию. Процесс работы с обоими конкурсантами выдался увлекательным, интересным и живым. Было интересно наблюдать, как в рамках обсуждения трансформируется изначальная идея».

    «В целом же конкурс «Родная игрушка» решает важную задачу. Сегодня нашему обществу не хватает доверия к отечественным товарам. Но у нас есть крутые специалисты, предлагающие интересные продукты. В этом плане рынок детских товаров крайне значим. Если ребенок с детства знаком с товарами, созданными в России, то и в дальнейшем он будет обращать внимание в первую очередь на нашу собственную продукцию», – заключил Соболев.

    Ранее в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка». С приветственным словом к финалистам обратился Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. В частности, он указал на серьезность работы по данному направлению и зачитал послание президента Владимира Путина к участникам конкурса.

    «Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны», – отметил президент в своем обращении.

    Глава государства выразил уверенность, что «участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности, искреннее стремление к созиданию», а новые игрушки «подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках по всей стране».

    В свою очередь Кириенко отметил, что на конкурс было подано почти 30 тыс. заявок из всех 89 субъектов России. И в каждой представленной идее была «частичка души и сердца». «"Родная игрушка" – это первый такой конкурс, который прошел по поручению президента Российской Федерации, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей», – подчеркнул он.

    «Игрушка – это, в первую очередь, про мечту. Почти все, чем мы гордимся, когда-то было чьей-то мечтой», – сказал Кириенко. В частности, он напомнил, что космонавт Юрий Гагарин и конструктор Сергей Королев в детстве хотели покорить небо. Поэтому речь идет не просто о создании развлечения для подрастающего поколения, но о формировании образа его будущего.

    Напомним, конкурс «Родная игрушка» ставит своей задачей стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Церемония награждения финалистов сопровождалась выставкой 59 прототипов моделей, ознакомиться с которыми мог любой желающий.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 02:57 • Новости дня
    Экс-главу Курской области Смирнова взяли под госзащиту по делу о фортификациях

    Tекст: Ирма Каплан

    В отношении обвиняемого экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова применены меры государственной защиты в рамках ранее заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщили в правоохранительных органах.

    «Госзащита могла быть предоставлена его близким родственникам, а также другим участникам уголовного судопроизводства», – передает ТАСС слова источника.

    Причина предоставления госзащиты Смирнову не уточняется. Указано лишь, что в отношении Смирнова применяются меры безопасности сотрудниками  правоохранительных органов.

    Смирнов, который пребывает в одном из  изоляторов Москвы, является главным фигурантом дела и основным свидетелем.

    Напомним, врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал ранее, что бывшие руководители региона и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД пояснили, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. В августе экс-губернатор Курской области Смирнов пошел на сделку со следствием.

    Источник уточнял, что хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп заявил о затягивании Россией урегулирования по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона якобы растягивает процесс мирного урегулирования по украинскому вопросу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то – и это совершенно недопустимо», – заявил Трамп в интервью с ведущим Стивом Розенбергом, передает РИА «Новости».

    Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций.

    До этого сам Трамп указывал на возможность введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши
    Пушилин сообщил о боях в высотках Красноармейска в ДНР
    Полиция заинтересовалась видео с «отмыванием денег» на СВО с блогером Алехиным
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    Умерла Агнесса Петерсон
    Футболисту Смолову за драку в «Кофемании» посулили три года тюрьмы
    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине

    «Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы», провозгласил президент США Дональд Трамп. Он имел в виду трагедию, разыгравшуюся в Северной Каролине: черный сумасшедший зарезал украинскую беженку. Почему же целый пласт американских элит, СМИ и даже украинские власти оказались равнодушны к этому преступлению? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации