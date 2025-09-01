Bloomberg узнал о виртуальном саммите лидеров БРИКС по тарифам Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Президент Бразилии хочет обсудить торговые тарифы, введенные правительством США, и заручиться многосторонней поддержкой среди коллег – глав крупнейших стран с формирующимся рынком, передает Bloomberg.

«Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу лидеров стран БРИКС в следующий понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа, сообщили четыре человека, знакомые с ситуацией. По словам двух бразильских правительственных чиновников, президент страны хочет обсудить не только торговые тарифы, введенные правительством США, но и сплотить коллег из стран с формирующимся рынком в поддержку многосторонности», – говорится в материале.

В июле Трамп втянул Бразилию в глобальную торговую войну, пригрозив ввести более высокие тарифы, если Верховный суд страны немедленно не прекратит судебный процесс над бывшим президентом Жаиром Болсонару по обвинению в попытке государственного переворота.

Напомним, крупнейшая экономика Латинской Америки в настоящее время облагается 50-процентными пошлинами, хотя США освободили от них сотни товаров, таких как самолеты и апельсиновый сок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

Страны БРИКС готовят видеоконференцию для обсуждения мер против американских пошлин. Соединенные Штаты оказывают давление на ключевых торговых партнеров России санкциями и ограничениями.