Мишустин поздравил Президентскую академию с Днем знаний и успехами
Более 4 тыс. новых студентов встретили День знаний в Президентской академии в Москве, куда в этом году поступили свыше 75 тыс. абитуриентов.
Праздничные мероприятия в честь Дня знаний прошли в Президентской академии, сообщает сайт РАНХиГС. На празднике присутствовали представители Минобрнауки, Минпросвещения, Госдумы, общественных организаций и бизнеса. Более четырех тысяч первокурсников стали участниками торжеств под девизом «Все только начинается!».
Поздравление Михаила Мишустина студентам и преподавателям Президентской академии зачитал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В телеграмме премьер отметил: «Академия славится высоким научным потенциалом, уникальной образовательной экосистемой, интерактивными методиками, флагманскими программами, индивидуальным подходом к студентам. Это позволяет осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных в высших органах государственной власти, а также в разных сферах экономики».
Мишустин отдельно обратился к первокурсникам, назвав Президентскую академию лидером в подготовке управленческих кадров и пожелал студентам удачи и новых возможностей в учебном году. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что Академия – один из лучших вузов страны.
В этом году Академия вновь стала самым востребованным вузом у абитуриентов России: подано более 75 тысяч заявлений, конкурс на бюджет составил 17,45 человек на место. Среди поступивших – более 550 победителей и призеров олимпиад. В приветствиях представителей власти, бизнеса и общественных организаций особо подчеркивалась роль профессорско-преподавательского состава и успехи Академии в подготовке будущих лидеров страны.
В рамках праздника открылась ИТ-лаборатория совместно с компанией РЕД СОФТ. Для студентов были организованы интерактивные площадки, концертная зона и образовательный интенсив «Дни ориентиров», ориентированный на адаптацию новых студентов.