Мишустин поздравил Президентскую академию с Днем знаний и успехами

Tекст: Елизавета Шишкова

Праздничные мероприятия в честь Дня знаний прошли в Президентской академии, сообщает сайт РАНХиГС. На празднике присутствовали представители Минобрнауки, Минпросвещения, Госдумы, общественных организаций и бизнеса. Более четырех тысяч первокурсников стали участниками торжеств под девизом «Все только начинается!».

Поздравление Михаила Мишустина студентам и преподавателям Президентской академии зачитал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В телеграмме премьер отметил: «Академия славится высоким научным потенциалом, уникальной образовательной экосистемой, интерактивными методиками, флагманскими программами, индивидуальным подходом к студентам. Это позволяет осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных в высших органах государственной власти, а также в разных сферах экономики».

Мишустин отдельно обратился к первокурсникам, назвав Президентскую академию лидером в подготовке управленческих кадров и пожелал студентам удачи и новых возможностей в учебном году. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что Академия – один из лучших вузов страны.

В этом году Академия вновь стала самым востребованным вузом у абитуриентов России: подано более 75 тысяч заявлений, конкурс на бюджет составил 17,45 человек на место. Среди поступивших – более 550 победителей и призеров олимпиад. В приветствиях представителей власти, бизнеса и общественных организаций особо подчеркивалась роль профессорско-преподавательского состава и успехи Академии в подготовке будущих лидеров страны.

В рамках праздника открылась ИТ-лаборатория совместно с компанией РЕД СОФТ. Для студентов были организованы интерактивные площадки, концертная зона и образовательный интенсив «Дни ориентиров», ориентированный на адаптацию новых студентов.