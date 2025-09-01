Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.2 комментария
Узбекистан поддержал расширение ШОС
Президент Узбекистана Мирзиеев поддержал расширение ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о поддержке расширения Шанхайской организации сотрудничества.
Выступая на заседании Совета глав государств ШОС в Китае, он подчеркнул: «Мы выступаем за последовательное расширение организации, поскольку успех «модели ШОС» заключается в ее открытости и ориентированности на широкое сотрудничество. Готовы поддерживать стремление государств, которые связывают свое будущее с ШОС», передает ТАСС.
Мирзиеев отметил, что увеличение числа партнеров по диалогу, включая государства из других регионов, позволит ШОС стать платформой для взаимодействия со странами глобального Юга.
Ранее на саммите в Тяньцзине объявили о передаче председательства в ШОС Киргизии, страна будет руководить организацией под юбилейным лозунгом.