Космонавты МКС в поздравлении с Днем знаний вспомнили, как мечтали за партой

Космонавты МКС в поздравлении с Днем знаний вспомнили, как мечтали о звездах

Tекст: Ирма Каплан

Специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий заявил, что 1 сентября для миллионов ребят в России и других странах – особенный день, День знаний. Он выразил благодарность учителям за терпение, вдохновение и любовь к своему делу.

Космонавт Роскосмоса Олег Платонов в обращении напомнил, что школа – это первый шаг к большим открытиям, и поделился личным опытом.

«Когда-то мы тоже сидели за партами и мечтали о звездах и далеких планетах. И вот мы здесь, в космосе», – сказал он.

Командир экипажа Сергей Рыжиков пожелал ученикам полного открытий года, интересных задач и побед, подчеркнув, что трудности «закаляют характер и приближают к мечте».

В завершение он обратился к школьникам со словами: «До встречи на Земле – или в космосе!»

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поздравительном обращении президент России Владимир Путин отметил, что День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь.