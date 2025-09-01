Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.5 комментариев
Космонавты МКС в поздравлении с Днем знаний вспомнили, как мечтали о звездах
Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) записали поздравление с началом учебного года, отметив роль школы в становлении личности.
Специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий заявил, что 1 сентября для миллионов ребят в России и других странах – особенный день, День знаний. Он выразил благодарность учителям за терпение, вдохновение и любовь к своему делу.
Космонавт Роскосмоса Олег Платонов в обращении напомнил, что школа – это первый шаг к большим открытиям, и поделился личным опытом.
«Когда-то мы тоже сидели за партами и мечтали о звездах и далеких планетах. И вот мы здесь, в космосе», – сказал он.
Командир экипажа Сергей Рыжиков пожелал ученикам полного открытий года, интересных задач и побед, подчеркнув, что трудности «закаляют характер и приближают к мечте».
В завершение он обратился к школьникам со словами: «До встречи на Земле – или в космосе!»
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поздравительном обращении президент России Владимир Путин отметил, что День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь.