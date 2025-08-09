Эксперт заявил о пересмотре Трампом политики в отношении России

Проректор академии МИД Карпович: Трамп пересмотрел политику в отношении России

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович рассказал, что лидеры России и США на встрече в Аляске планируют обсудить весь комплекс двусторонних и мировых вопросов, включая украинскую тематику.

Эксперт подчеркнул символизм выбора Аляски, отметив, что «отказ Трампа от прежних подходов Запада проявился в приглашении Путина, что разрушает линию на бойкот Москвы».

Карпович заявил: «Решение о проведении саммита президентов на Аляске носит глубоко символический характер. Безусловно, согласившись приехать в США, президент Владимир Путин демонстрирует уважение своему американскому коллеге».

Он добавил, что Аляска остается символом общей истории двух стран, что создает особую атмосферу для встречи. По мнению Карповича, переговоры охватят не только украинскую тематику, но и все вопросы мировой политики и двусторонних связей между Россией и США.