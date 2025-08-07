Жительницу Запорожья осудили на 18 лет за подготовку теракта

Суд приговорил Дарью Кулик к 18 годам за теракт для СБУ

Tекст: Денис Тельманов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Запорожья Дарью Кулик виновной в содействии украинским спецслужбам и подготовке террористического акта, передает ТАСС. Женщина получила 18 лет лишения свободы за попытку совершения теракта в здании УФСБ в Мелитополе.

По данным суда, в конце июля 2023 года Кулик через мессенджер связался неизвестный, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины. Он предложил Кулик собирать и пересылать СБУ информацию о размещении российских военных в Мелитополе.

В суде отметили, что сообщение от украинских спецслужб стало основанием для обвинения Кулик в подготовке теракта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Сватовского района ЛНР по подозрению в передаче информации о размещении российских военных украинским спецслужбам.

В Камчатском крае суд признал виновным мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб, и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины для подготовки диверсий против государственных объектов.