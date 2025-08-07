В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.4 комментария
Жительницу Запорожья осудили на 18 лет за подготовку теракта
Суд приговорил Дарью Кулик к 18 годам за теракт для СБУ
Суд в Ростове-на-Дону назначил 18 лет лишения свободы Д. Кулик из Запорожья, признав ее виновной в подготовке теракта и сотрудничестве с СБУ.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Запорожья Дарью Кулик виновной в содействии украинским спецслужбам и подготовке террористического акта, передает ТАСС. Женщина получила 18 лет лишения свободы за попытку совершения теракта в здании УФСБ в Мелитополе.
По данным суда, в конце июля 2023 года Кулик через мессенджер связался неизвестный, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины. Он предложил Кулик собирать и пересылать СБУ информацию о размещении российских военных в Мелитополе.
В суде отметили, что сообщение от украинских спецслужб стало основанием для обвинения Кулик в подготовке теракта.
