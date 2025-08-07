В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
ЕК заявила о непричастности к переговорам России и США по Украине
Еврокомиссия и ее председатель Урсула фон дер Ляйен не принимали участия в переговорах между Россией и США по вопросам Украины, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер.
По ее словам, фон дер Ляйен получала информацию от различных европейских лидеров, но не участвовала непосредственно в согласовании новых контактов, передает ТАСС. Хиппер не уточнила, кто именно из европейских лидеров информировал главу ЕК о происходящем.
Хиппер добавила, что Евросоюз не запрашивал и не получал приглашения присоединиться к переговорам между США и Россией на высшем уровне по вопросам стабилизации ситуации на Украине. Она также подчеркнула, что Евросоюз продолжает придерживаться политики давления на Россию, используя санкции и помощь Украине.
«ЕС поддерживает любые меры давления на Россию для достижения мира», – заявила Хиппер. Она добавила, что Евросоюз уже принял 18-й пакет санкций и «оказывает Украине значительную поддержку для усиления ее позиций как на поле боя, так и за столом переговоров».
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.