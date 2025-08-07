В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Зенитчики сбили барражирующий боеприпас ВСУ в Херсонской области
Российские зенитчики в Херсонской области смогли предотвратить атаку украинского барражирующего боеприпаса RAM-2X на зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо в своем Telegram-канале уточнил, что атака произошла ночью в районе Новогригорьевки Генического муниципалитета. Он отметил: «Ночью в районе Новогригорьевки Генического МО наши зенитчики снова показали, что такое хладнокровие и профессионализм. ВСУ запустили барражирующий боеприпас RAM-2X по установке «Панцирь». Цель была одна – ударить внезапно, уничтожить расчет. Наши бойцы спокойно навелись, дождались момента и одной ракетой сбили летящую на них смерть».
Накануне ульяновские десантники с помощью ударных беспилотников разрушили военную технику и временные позиции украинских военных в Херсонской области.
Ранее ВС России поразили военный аэродром ВСУ, освободили Часов Яр. А число ударов центра «Рубикон» по ВСУ обновило рекорд.