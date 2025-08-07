Росгвардия нашла подземный склад ВСУ с натовским оружием в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярев

Спецназовцы прошли по данным контрразведки и обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами иностранного производства, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Вход в помещение был заминирован растяжкой с самодельной миной-ловушкой, установленной бойцами ВСУ.

На складе найдено десятки единиц вооружения, в числе которых реактивные гранатометы и огнеметы, включая болгарский гранатомет Bullspike-AT калибром 72,5 миллиметра. Изъяты также противотанковые и противопехотные мины, такие как американский М18А1 «Клеймор».

Кроме того, обнаружен 102-мм противотанковый ракетный комплекс NLAW производства Британии, сотни патронов разных калибров и выстрелы к гранатометам. Помимо оружия, на складе была организована мастерская по сборке дронов-камикадзе, где нашли четыре готовых к применению беспилотника.

В июне 2024 года ФСБ нашла под Артемовском схрон с оружием и боеприпасами, заготовленный украинскими правоохранителями для националистических батальонов еще в 2014 году.

В 2025 году в окрестностях освобожденного Селидово в ДНР сотрудники ФСБ нашли заминированный схрон с крупным запасом оружия, оставленный украинскими боевиками.

В июне 2025 года во время ремонта в гостинице на проспекте Тореза в Петербурге строители нашли схрон с оружием в коррозийном состоянии, среди находок оказались гранаты, тротил и снайперская винтовка.