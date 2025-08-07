  • Новость часаГлава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    Российские туристы нашли новые способы отдыха
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    Эфиопия отказала России в самолетах
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск
    Зеленский заявил, что Россия «теперь больше настроена на прекращение огня»
    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    7 августа 2025, 12:23 • Новости дня

    Лавров и Фидан провели телефонные переговоры по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в четверг провели телефонный разговор.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. По словам собеседника агентства, в ходе беседы обсуждалась текущая ситуация на переговорах между Россией и Украиной.

    В июле на полях саммита БРИКС в Бразилии Лавров и Фидан обсудили вопросы ядерной деятельности Ирана и ситуацию в секторе Газа.

    В июне Лавров обсудил с Фиданом последствия ударов Израиля по Ирану.

    6 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57

    Авиаэксперт Гусаров: Ударная мощь и бортовой интеллект делают Су-57 кошмаром для ВСУ

    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российский Су-57 почти невидим для украинской ПВО, а внедрение ИИ позволит использовать его с несколькими БПЛА «Охотник», что кратно увеличит ударную мощь группы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Западе и в ВСУ пожаловались на рост использования Россией истребителей пятого поколения в зоне СВО.

    «Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины – американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Впрочем, непосредственные столкновения в современных условиях редкость. Самолеты обнаруживают друг друга с расстояния многих километров. И побеждает тот, у кого лучше радары и вооружение, кто быстрее засечет противника и уничтожит. В этих компонентах у Су-57 очень мало конкурентов в мире, и их точно нет на Украине», – продолжил собеседник.

    «Еще один плюс Су-57 – универсальность. Он способен одинаково успешно применять планирующие бомбы, гиперзвуковые ракеты. Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», – детализировал эксперт

    «Кроме того, у истребителя низкая отражающая поверхность, что ведет к уменьшению радиолокационной заметности. «Невидимости» Су-57 также способствует форма корпуса и расположение вооружения во внутренних отсеках», – отметил эксперт.

    «Отдельно отмечу, что Су-57 опережает конкурентов по бортовому интеллекту. Сообщается о внедрении ИИ для «тактической» помощи пилоту. Это сделает возможным использование его с группой сопровождения БПЛА «Охотник», которые выступали бы как дополнительные носители вооружения. Это кратно увеличит ударную мощь истребителя», – указал он.

    При этом, указал Гусаров, Су-57 лучше применять не для ударов вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубине территории Украины – для атак по командным пунктам, местам сосредоточения войск, вооружения и техники, военным эшелонам и критическим электроподстанциям.

    Ранее сообщалось, что ВСУ жалуются на то, что Россия наращивает использование истребителей пятого поколения Су-57 в зоне СВО и для атак по военным объектам в глубине территории, пишет польское издание Interia. В статье говорится, что ВКС применяют целые группы таких самолетов, каждый из которых несет новейшие маневрирующие ракеты Х-69. Они трудноуловимы для средств ПВО и ПРО, имеющихся в распоряжении Киева.

    Журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету, а итальянские эксперты отмечали, что истребитель с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить даже американская техника.

    Также известно, что «Рособоронэкспорт» планирует представить модификацию Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    6 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно и полезно

    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, основной темой обсуждения стал украинский кризис, передает РИА «Новости». Также стороны затронули вопрос перспектив возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

    «Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», – сказал Ушаков.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они длились около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

    6 августа 2025, 19:47 • Видео
    Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

    На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    6 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Путин рассказал Текслеру, как заслужить одобрение россиян

    Путин посоветовал главе Челябинской области Текслеру двигаться к целям

    Путин рассказал Текслеру, как заслужить одобрение россиян
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил планы по развитию Челябинской области и рекомендовал губернатору Алексею Текслеру двигаться поэтапно, решая задачи региона, чтобы получить одобрение населения.

    Открывая по видеосвязи новые объекты ко Дню строителя, Путин, обращаясь к Текслеру, подчеркнул важность системного подхода, передает ТАСС.

    «Мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области, – они впечатляют, это хорошие планы», – заявил глава государства.

    Путин посоветовал Текслеру двигаться последовательно: «Надо просто идти – и идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И действительно: тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране».

    Напомним, в июле Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    6 августа 2025, 21:36 • Новости дня
    Юрист оценил риск потери Россией бренда «Гжель» в Европе

    Патентный поверенный Маркин: ЕС отказал России в регистрации бренда «Гжель» по надуманным основаниям

    Юрист оценил риск потери Россией бренда «Гжель» в Европе
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В решении Еврокомиссии отказать в регистрации бренда «Гжель» есть несостыковки, отказ был сделан по надуманным основаниям, сказал газете ВЗГЛЯД патентный поверенный РФ Дмитрий Маркин. Ранее Еврокомиссия отказала России в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС.

    «Речь идет не об отрицании происхождения промысла «Гжель» в России, а об отказе в правовой охране словесному обозначению «Гжель» и только в странах ЕС. То есть в Евросоюзе посчитали, что не готовы на данном этапе и в сложившейся ситуации зарегистрировать исключительное право на наименование «Гжель» на российское лицо», – пояснил Дмитрий Маркин, патентный поверенный РФ.

    Собеседник не исключил, что с годами позиция ЕС изменится и право будет закреплено за российским правообладателем. Также вынесенное решение может быть оспорено: «Есть некоторые несостыковки решения как с положениями международного права, так и с самой санкционной политикой ЕС. Для отказа в решении были представлены весьма странные и, на мой взгляд, надуманные основания».

    Маркин особо отметил, что наименование места происхождения товара (НМПТ) или географическое название – это в первую очередь само слово. «В данном случае никто не говорит про содержание, про орнамент. В Голландии тоже есть похожие синие узоры на белом фоне. А в Китае им уже несколько тысяч лет. Но никто не называл их гжелью. При наличии международной регистрации наименования «Гжель» никто кроме правообладателя не может называть подобную роспись именно «гжелью»: ни китайцы, ни голландцы, ни кто бы-то ни было еще. Но Евросоюз такого права России не дал», – отметил юрист.

    По мнению Маркина, с большой долей вероятности, в Евросоюзе никому другому тоже не дадут право на «Гжель»: «Скорее всего в ЕС сочтут это введением в заблуждение, потому что у России есть соответствующий НХП (народный художественный промысел), географический объект и нельзя предоставить правовую охрану другой стране в отношении данного слова. Поэтому потеря этого бренда для России маловероятна. Но защитить свое право на него, если условный житель Евросоюза решит выпускать тарелочки с такой росписью и назовет их «гжелью», будет сложнее». По его словам, сейчас гипотетически под вопросом любая юридическая охрана на территории ЕС, будь то недвижимость, изобретения или права на товарные знаки.

    Как пишет РБК, Еврокомиссия отказала в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС, не став тем самым обеспечивать патентную защиту интеллектуальной собственности на территории стран – участниц сообщества. Это первый отечественный бренд, который Россия пыталась зарегистрировать после присоединения в 2023 году к Женевскому акту Лиссабонского соглашения.

    Россия присоединилась ему, чтобы товары с уникальными характеристиками, связанными с местом их производства, получили защиту от подделок в более чем 70 странах. К защищенным патентным правом российским товарам относятся «гжельская керамика», «тульский пряник» и «вологодское кружево». Представитель «Гжели» в интервью изданию заявил, что отказ противоречит международному законодательству и может быть оспорен.

    6 августа 2025, 20:38 • Новости дня
    Мединский подтвердил отказ Киева от 1 тыс. своих пленных

    Мединский: Киев сорвал третий обмен пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщил о затруднениях с проведением нового обмена пленными из-за позиции Киева, который отказался от 1 тысячи своих пленных.

    По словам Мединского, из-за этого второй этап обмена пленными проходил крайне тяжело, а третий этап до сих пор не начался.

    «1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.

    В июле Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    6 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом

    Ушаков: Детали встречи Путина с Уиткоффом будут раскрыты после доклада о ней Трампу

    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, причиной отсутствия комментариев является то, что Уиткофф еще не доложил о результатах встречи главе США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    «Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что после того, как Уиткофф проинформирует американского лидера, позиция Кремля может быть дополнена подробностями. Дальнейшие комментарии по итогам переговоров могут последовать позднее.

    Ранее Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    6 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин открыл новые построенные в регионах объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил работников строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие страны.

    Глава государства подчеркнул, что миллионы людей трудятся в строительной сфере, реализуя масштабные проекты, возводя жилые дома, школы, больницы и другие социально значимые объекты, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Путин отдельно поблагодарил строителей за их опыт, квалификацию и преданность делу, благодаря чему удается благоустраивать города и повышать качество жизни населения.

    «Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей», – заявил президент.

    В преддверии Дня строителя, который отмечается 10 августа, были открыты новые объекты: набережная реки Амур в Комсомольске-на-Амуре, зоопарк в Перми, путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области, детский сад в Копейске Челябинской области и средняя школа №49 в поселке Шамхал Дагестана.

    Ранее Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства.

    6 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Зеленский заявил, что Россия «теперь больше настроена на прекращение огня»

    Зеленский: Россия теперь больше настроена на прекращение огня

    Зеленский заявил, что Россия «теперь больше настроена на прекращение огня»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что после переговоров Владимира Путина с представителем США Стивеном Уиткоффом Москва якобы стала более склонна к прекращению огня.

    По мнению Зеленского, Россия якобы стала более «склонна к переговорам по прекращению огня» после встречи президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает Lenta.ru.

    «Давление на них срабатывает», – заявил Зеленский в своем обращении в Telegram.

    В сообщении Зеленский подчеркнул, что важным остается вопрос «доверия» к деталям возможных договоренностей с Россией.

    Ранее Зеленский заявил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом после визита Стивена Уиткоффа в Москву участвовали лидеры стран Евросоюза.

    6 августа 2025, 18:07 • Новости дня
    В Сириусе восемь человек отравились чачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восемь человек, среди которых отдыхающие из Подмосковья, отравились самодельной чачей, приобретенной на рынке в Адлере у одной продавщицы.

    Родственница пострадавших рассказала, что семья из Подмосковья купила чачу на шелковице и дыне у знакомой продавщицы 30 июля на рынке «БаZар» в Сириусе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По ее словам, вечером все попробовали напиток на базе отдыха, а на вторые сутки почувствовали сильное недомогание. «Сначала подумали – похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», – говорится в сообщении канала. Уточняется, что все пострадавшие приобрели алкоголь в одной торговой точке.

    Ранее 6 августа три человека, также отравившихся чачей, спасти не удалось. Как пишет издание со ссылкой на SHOT, алкоголь был куплен на Казачьем рынке в Адлере, при этом напиток был произведен кустарным способом.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали предполагаемых продавцов.

    В 2023 году в России жертвами суррогатного сидра стали десятки человек.

    Ранее в Оренбургской области пятеро детей остались сиротами после гибели родителей от суррогатного алкоголя.

    7 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    7 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно

    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прошла в деловом и конструктивном ключе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что обе стороны остались удовлетворены итогами беседы, передает РИА «Новости». Обсуждались дальнейшие действия по совместной работе в направлении урегулирования украинского кризиса.

    «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора», – сказал Ушаков.

    Дипломатв отдельно подчеркнул, что российско-американские отношения могут развиваться по иному, взаимовыгодному сценарию – отличному от того, как ситуация складывалась в последние годы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.

    6 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Украинский кабмин одобрил денонсацию восьми соглашений с Россией и Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Украины поддержало законопроект о выходе из ряда соглашений с Россией, Белоруссией и странами СНГ, включая договоренности по энергетике и торговле.

    Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

    В список вошли соглашение между Украиной и Россией о взаимном зачете задолженности за поставленные энергетические ресурсы и расщепляемые материалы от 1997 года, соглашение об условиях резервных поставок и оплаты российского газа на Украину от 2001 года, а также кредитное соглашение для достройки украинских АЭС от 2002 года.

    Также прекращается действие протокола между украинским и белорусским правительствами о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 2004 года.

    Из договоров в рамках СНГ Украина выходит из соглашения о сотрудничестве в изучении минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предотвращению использования ложных товарных знаков от 1999 года, о передаче образцов наркотических средств и их прекурсоров от 2011 года, а также из соглашения о поддержке развития производственной кооперации от 1993 года.

    Ранее Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни. До этого Украина вышла из соглашения СНГ о лечении психических расстройств.

    7 августа 2025, 10:35 • Новости дня
    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»

    Ростех: Ракетами «Искандера» можно наносить комбинированные удары по объекту

    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер» позволяют применять комбинированные удары с использованием различных боевых частей, рассказали в Ростехе.

    В зоне спецоперации на Украине «Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», считается одним из самых опасных вооружений для противника, особенно для объектов, расположенных в глубоком тылу, отметили в корпорации, передает ТАСС.

    «Один из вариантов его применения – комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», – сообщили в Ростехе.

    Ранее Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области. ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области, а в Сумской области «Искандером» был уничтожен украинский пункт управления БПЛА.

    6 августа 2025, 20:55 • Новости дня
    Мединский обнаружил своего однофамильца в списке обмена пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский рассказал об обнаружении в списках для обмена украинских военнопленных человека с такой же фамилией.

    Мединский уточнил, что речь идет об Олеге Анатольевиче Мединском, уроженце Херсонской области, ранее служившем стрелком в ВСУ.

    «Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич, 9.10.1984, Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск, в/ч А-1736, 31.05.2022 – 29.08.2022, ВСУ, стрелок, солдат, банщик. Однофамилец. Или, может, дальний родственник», – написал Мединский в своем Telegram-канале.

    Также он отметил, что этот случай в очередной раз подтверждает, что народы России и Украины «являются одним народом».

    Ранее Мединский подтвердил отказ Киева от 1 тыс. своих пленных.

    До этого сообщалось, что киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.

    6 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    Десантники уничтожили технику ВСУ ударами БПЛА на Днепре

    Минобороны: Дроны ульяновских десантников поразили пункты ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Евгения Караваева

    Ульяновские десантники с помощью ударных беспилотников разрушили военную технику и временные позиции украинских военных в Херсонской области.

    Операторы ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили автотранспорт и пункты временной дислокации украинских сил на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны России в Telegram. В результате атаки выведены строя техника и временные базы ВСУ.

    Расчеты БПЛА «Южной» группировки нанесли точный удар по вражеской боевой машине пехоты в районе населенного пункта Выемка. Кроме того, в районе Северска уничтожены два пункта управления тяжелыми беспилотниками противника.

    На Южно-Донецком направлении дроноводы группировки войск «Восток» атаковали автомобильную технику противника, нанеся существенный урон. Также расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили пункты временной дислокации и технику украинских сил.

    Ранее ВС России поразили военный аэродром ВСУ, освободили Часов Яр. А число ударов центра «Рубикон» по ВСУ обновило рекорд.

