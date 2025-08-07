Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Российские военные разрушили снабжение ВСУ на подступах к Волчанску
Российские военные на дальних подступах к Волчанску перехватывают и уничтожают группы снабжения ВСУ, лишая противника возможности доставки подкреплений и грузов, рассказал командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС РФ с позывным «Закат».
По его словам, российские подразделения перебивают логистику ВСУ на дальних подходах к Волчанску, уничтожая украинские группы снабжения еще до выхода к линии фронта, передает РИА «Новости». «Закат» заявил: «Мы на дальних рубежах, подходах к Волчанску начинаем контролировать движение групп и наносить огневое поражение, часть группы не доходит до позиций – они бегут обратно, либо погибает противник».
Он уточнил, что удары по украинским колоннам наносятся совместно с подразделениями артиллерии и БПЛА, что позволяет эффективно поражать пехоту и технику противника еще на этапе подхода к Волчанску.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов в Харьковской области. Минобороны отметило значительные потери украинских сил под Волчанском и Северском. Военный аналитик подчеркнул укрепление позиций ВС России в самом Волчанске.