Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Подростки пострадали из-за детонации дрона ВСУ в Белгородской области
При взрыве дрона ВСУ в Белгородской области пострадали четыре подростка
В поселке Октябрьский Белгородской области четыре подростка получили баротравмы после взрыва украинского беспилотника рядом с коммерческим объектом, сообщили в региональном оперштабе.
Взрыв украинского беспилотника произошел в поселке Октябрьский Белгородского района, следует из сообщения в Telegram-канале регионального оперштаба.
Отмечается, что дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом, в результате чего пострадали четверо подростков.
Среди пострадавших оказался 17-летний парень и три девушки. Всем им были диагностированы баротравмы. Медицинскую помощь они получили на месте происшествия, в госпитализации подростки не нуждались.
Родители пострадавших были оперативно проинформированы о случившемся и состоянии здоровья детей.
Ранее сообщалось, что в результате серии атак FPV-дронов на населенные пункты Белгородской области пострадала мирная жительница. Повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры в более чем десяти селах региона.