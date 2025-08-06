Названо число размещенных США в июле ядерных бомб в Британии

ICAN: США могли за месяц разместить до 20 ядерных бомб в Британии

Tекст: Вера Басилая

США, вероятно, разместили по меньшей мере двадцать ядерных бомб B61-12 на главной авиабазе в Восточной Англии Лейкенхит, заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алистер Бернетт, передает РИА «Новости».

Он отметил, что организация NukewatchUK предоставила веские доказательства возвращения ядерного оружия на британскую авиабазу в июле, а учитывая присутствие специализированных самолетов, речь практически наверняка идет о бомбах B61-12.

Бернетт добавил: «ICAN и другие эксперты предсказывали этот шаг больше года после того, как Федерация американских ученых сообщила о модернизации базы для хранения этих бомб», – добавил Бернетт.

По его оценке, на авиабазе Лейкенхит в июле могли быть размещены не менее двух десятков боеголовок.

По словам Бернетта, из-за высокой секретности сложно говорить о точных цифрах, однако по наиболее приблизительным данным, у США около 100 аналогичных бомб, хранящихся в пяти других странах НАТО. Он подчеркнул, что в Британии их количество, вероятно, составляет не менее 20 штук.

В 1954 году авиабазу Лейкенхит выбрали одной из баз для размещения американского ядерного вооружения, а к 2008 году вывезли оттуда 110 бомб из-за снижения угрозы ядерной войны. В последние годы Россия указывает на рост военной активности НАТО у западных рубежей, а в МИД России отмечают, что готовы к диалогу, если Запад откажется от курса на милитаризацию.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что военно-транспортный самолет C-17 ВВС США 16 июля перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд на базу Лейкенхит в Британии.

Премьер-министр Кир Стармер объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых поступят в Британию к концу десятилетия.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО.