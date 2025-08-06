Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя решение Норвегии о совместных с Швецией и Данией закупках американских вооружений для ВСУ на сумму около 500 млн долларов, дипломаты назвали действия Осло примером поддержки конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

В посольстве подчеркнули, что Норвегия вместе с другими странами северобалтийской «восьмерки» и под руководством Британии продолжает наращивать поддержку ВСУ, планируя потратить в этом году более 8 млрд долларов на помощь Украине, из которых 7 млрд пойдут на военные цели. Для сравнения, на поддержку палестинского народа Осло выделило лишь около 100 млн долларов, что в 80 раз меньше.

Российские дипломаты отметили, что Норвегия, некогда считавшаяся миротворцем, теперь ассоциируется у большинства стран с политикой НАТО, милитаризмом и двойными стандартами. Представители посольства подчеркнули, что среди норвежцев растет усталость от конфликта и недовольство курсом на стратегическое поражение России, однако власти страны игнорируют эти настроения и продолжают наращивать военную поддержку Киева.

Напомним, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о решении страны выделить 275 млн долларов на закупку вооружений из США для Украины. Эти средства направляются в рамках инициативы, которую координирует НАТО, при участии Швеции, Норвегии и Дании.

В декабре министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал поддержать Киев, заявив о важности победы Украины в конфликте.