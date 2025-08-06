RTVI: В МГУ закрыли «Институт исследований времени» и телепортации

Tекст: Елизавета Шишкова

Сайт Института исследований природы времени (ИИПВ) с 1999 года размещался на поддомене chronos.msu.ru, использовал символику МГУ и адрес биологического факультета, передает RTVI. Институт был создан биофизиком Александром Левичем, позднее руководителем стал Игорь Булыженков.

На сайте говорилось, что в институте действует двадцать четыре лаборатории-кафедры, а основной деятельностью были многочисленные семинары по вопросам времени, телепортации, эфиродинамике и теориям, не признаваемым официальной наукой.

В числе докладчиков встречались сторонники креационизма, экстрасенсорики, биолокации, обсуждались возможности получения информации из будущего, приглашались авторы псевдонаучных теорий. Для проведения семинаров, как видно из опубликованных записей, использовались аудитории биологического факультета МГУ.

Декан биофака академик Михаил Кирпичников заявил RTVI: «Официально такой структуры точно нет. Биофак огромен, если в какой-то комнатке такое происходит... впервые слышу об этом».

Пресс-служба МГУ на момент публикации не дала комментария относительно статуса института. После обращения журналистов сайт стал недоступен, однако его архивные копии сохранились в кеше «Яндекса» и веб-архиве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала патент на «вечный двигатель» изобретателя Анатолия Щербатюка.