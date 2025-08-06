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Жители Херсона и Запорожья передали координаты украинских военных ВС России
Местные жители Херсонской и Запорожской областей добровольно передают российским военным координаты украинских подразделений, особенно отмечая перемещения сотрудников ТЦК, рассказали в Российских силовых структурах.
Жители Херсонской и Запорожской областей активно сотрудничают с Вооруженными силами России, передает ТАСС. По данным силовых структур, местные жители предоставляют координаты сосредоточения украинских военных, особенно охотно сообщая о местах дислокации и маршрутах перемещений сотрудников ТЦК.
Собеседник агентства отметил, что подавляющее большинство информаторов действует добровольно и отказывается от денежного вознаграждения. По его словам, население осознанно идет на такой шаг, считая его важным вкладом в обеспечение безопасности региона.
В организации «Русский Херсон» подчеркнули, что в самом Херсоне ситуация остается относительно спокойной по сравнению с пригородами. Представитель движения пояснил: «Областная администрация Запорожья и Херсонщины продолжает придерживаться своих принципов и строит работу преимущественно в военных интересах. Сейчас перед руководством областей, по всей видимости, стоит задача не допустить паники среди населения и как можно дольше сохранять видимость контроля над положением».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. Взрывы в зданиях военкоматов произошли в Харькове и Запорожье. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.