Москвичам пообещали дождь и тепло в среду

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в среду ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от плюс 25 до плюс 27 градусов, а ночью возможное похолодание до плюс 14 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днём температура составит от 23 до 28 градусов тепла, ночью возможно понижение до плюс 11 градусов. До 20:00 в регионе сохранится оранжевый уровень погодной опасности из-за угрозы затопления пойм рек и дорог. Меры предосторожности касаются рек Протва в Верея, Нара в Наро-Фоминске, Волошня в Чертаново, Озерна в Городище, Катыш в Троицком и Малая Истра в Киселево.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозируют в Москве облачную и жаркую погоду на ближайшие дни. Ученые предупредили россиян о возможных новых катаклизмах осенью.