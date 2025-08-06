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Самолет спецпосланника Трампа пересек воздушное пространство России
Бизнес-джет Bombardier Global 7500, предположительно с Стивеном Уиткоффом на борту, был зафиксирован над Смоленской областью в российском воздушном пространстве.
Самолет, предположительно принадлежащий спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу, пересек границу России, передает ТАСС. Борт Bombardier Global 7500 вылетел из международного аэропорта Форт-Лодердейл – Голливуд во Флориде и прошел через воздушные пространства Норвегии, Швеции и Латвии. В данный момент самолет зафиксирован над Смоленской областью, что подтверждают данные трекингового сервиса Flightradar.
По словам корреспондента агентства, речь идет о визите спецпосланника, который может состояться в ближайшее время. Ранее несколько источников с американской стороны указывали на возможный визит Уиткоффа в Россию 6 августа, причем сам Трамп не исключал его поездку на этой неделе.
Президент США ранее уточнил, что решение о возможных импортных пошлинах в отношении России будет принято после переговоров Уиткоффа с российским руководством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не исключают возможность встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, назначенным на 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Американский президент Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.