Депутат парламента Гагаузии заявил о сохранении Гуцул полномочий башкана

Депутат парламента Гагаузии Тарнавский: Гуцул исполняет обязанности башкана

Tекст: Антон Антонов

«В соответствии с законом каждый гражданин, включая главу Гагаузии, имеет право на кассацию. Пока не будет окончательного решения апелляционной палаты, она исполняет обязанности главы Гагаузии, и нельзя проводить досрочные выборы. Это норма закона об особом правовом статусе Гагаузии», – сказал Тарнавский.



Тарнавский уточнил, что сейчас обязанности главы автономии временно исполняет первый заместитель председателя исполнительного комитета, так как формально мандат башкана продолжает действовать, несмотря на приговор суда первой инстанции, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что если приговор в отношении Гуцул останется в силе после всех апелляций, народное собрание будет обязано организовать досрочные выборы нового главы в течение 90 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии к семи годам тюрьмы. Гуцул осудили по обвинению в якобы незаконном финансировании партии «Шор». Адвокаты Гуцул заявили о намерении обжаловать приговор.