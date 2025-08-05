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Власти США решили восстановить снесенную в 2020 году статую конфедерата Пайка
В столице США планируют восстановить памятник генералу Конфедерации Альберту Пайку, который был разрушен во время массовых протестов в июне 2020 года.
Служба национальных парков США восстановит бронзовую статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
Памятник был снесен и подожжен демонстрантами в июне 2020 года на волне протестов, последовавших за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Тогда группа протестующих свалила статую с постамента недалеко от штаб-квартиры полиции, а сотрудники правоохранительных органов поначалу не вмешивались. Позже полицейские прибыли на место и потушили огонь, но столкновений между участниками акции и полицией не произошло.
В заявлении службы национальных парков отмечается: «Служба национальных парков объявила, что отреставрирует и заново установит бронзовую статую Альберта Пайка, которая была снесена и осквернена во время беспорядков в июне 2020 года». Восстановление монумента проводится в соответствии с федеральным законом об охране исторического наследия и распоряжениями президента США о восстановлении памятников в столице.
Работы по подготовке площадки для ремонта поврежденного каменного постамента начнутся в ближайшее время. Ожидается, что реставрация и установка обновленной статуи завершатся к октябрю текущего года.