Умерла первая женщина во главе британской разведки MI5 Стелла Римингтон

Tекст: Ирма Каплан

О смерти Стеллы Римингтон, первой женщины – генерального директора британской MI5, сообщила ее семья, заявив, что она ушла из жизни «в окружении любимой семьи и собак, упорно продолжая жить той жизнью, которую любила, до последнего вздоха», передает телеканал Sky News. Ей было 90 лет.

Римингтон широко известна как прототип Джуди Денч, героини из фильмов о Джеймсе Бонде.

В заявлении на сайте MI5 выразила соболезнования семье, друзьям и бывшим коллегам Стеллы. Нынешний генеральный директор сэр Кен МакКаллум заявил, что она «преодолела давние барьеры», став первой женщиной-руководителем агентства.

Он сказал, что ее руководство «открыло новую эру прозрачности в работе MI5 по обеспечению безопасности страны, став наследием, которое продолжается и по сей день».

Римингтон была назначена генеральным директором MI5 в 1992 году, вступив в должность в следующем году и занимая эту должность до выхода на пенсию в 1996 году.

Прозванная «супершпионом-домохозяйкой», она стала первым публично названным руководителем разведки агентства. Она многое сделала для того, чтобы вывести службу из тени и объяснить ее роль общественности, в том числе опубликовав исторические документы в Национальном архиве.

Ее назначение, о котором было объявлено в кратком заявлении из двух строк без сопроводительной фотографии, вызвало сенсацию в СМИ.

В 1993 году МI5 опубликовала краткую брошюру, в которой впервые некоторые факты стали достоянием общественности.

Через пять лет после выхода на пенсию, к возмущению бывших коллег, была опубликована ее автобиография «Открытый секрет». В ней она вспоминала, как пыталась совмещать работу, часто подразумевавшую работу под прикрытием, с семейной жизнью.

Позже она написала несколько романов о разведке и борьбе с терроризмом, главным героем которых стала вымышленная сотрудница МИ5 Лиз Карлайл.

Стелла Уайтхаус родилась в 1935 году в Саут-Норвуде на юге Лондона, изучала английский язык в Эдинбургском университете и вышла замуж за государственного служащего Джона Римингтона в 1963 году.