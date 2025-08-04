Tекст: Дарья Григоренко

Хенне пояснил, что после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась, а НАТО отреагировала созданием новой модели сил, предусматривающей быструю переброску войск на северо-восточный фланг, передает РИА «Новости».

По его словам, Германия в такой ситуации выступает ключевым логистическим узлом для НАТО. «Для тех сил, которые при необходимости будут переброшены на северо-восточный фланг, Германия – ключевой логистический узел. А для того чтобы все шло как по маслу, мы, так сказать, являемся смазочным материалом в лагере. Мы следим за тем, чтобы переброска союзников проходила гладко. Начиная с того, чтобы солдаты могли спать, есть и пить по пути на восток. Для этого у нас есть так называемые центры поддержки конвоев. Их можно назвать пит-стопом для военнослужащих», – рассказал генерал.

Он также отметил, что одной из приоритетных задач новой дивизии остается охрана граждан и объектов критической инфраструктуры Германии. Это касается защиты мостов, казарм, водозаборов, электростанций и серверных ферм. Хенне подчеркнул, что сильная Европа, способная к сдерживанию, значительно снижает вероятность реального военного конфликта.

В минувший вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе.

Ранее в МИД России заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц ежедневно усиливает агрессивную риторику в адрес России, что вызывает обеспокоенность среди граждан страны. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.