Экс-губернатор Сахалина Хорошавин признал вину и выплатил часть штрафа

Tекст: Антон Антонов

Сообщается, что Хорошавин, которому назначен штраф 500 млн рублей, уже выплатил 12 млн рублей. Указывается, что он ежемесячно перечисляет по 10 тыс. рублей из пенсионных выплат, супруга добавляет еще 5 тыс. рублей, передает ТАСС.

В материалах указывается, что Хорошавин устроен на должность старшего дневального отряда, принимает активное участие в жизни колонии, проявлял инициативу по ремонту жилых и служебных помещений, участвовал в благоустройстве памятника и изготовлении контейнерных площадок. Также он обслуживает храм в колонии и написал заявление об увеличении неоплачиваемых работ.

Несмотря на положительные моменты, администрация колонии зафиксировала у Хорошавина восемь нарушений дисциплины, включая нарушение формы одежды и хранение запрещенных предметов. Он был переведен в строгие условия почти на год, также получал выговоры и отбывал 15 суток в штрафном изоляторе.

В бухгалтерию колонии исполнительные листы не поступали, доказательства добровольного погашения штрафа в суд не предоставлены, а «положительная динамика в поведении отсутствует», говорится в материалах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорошавин был осужден Южно-Сахалинским городским судом 25 апреля 2022 года по 19 эпизодам коррупционных преступлений, включая получение взяток в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 500 млн рублей, а также лишили ряда прав и государственных наград. В августе 2025 года ему отказали в смягчении приговора.