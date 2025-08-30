В Крыму передали силовикам информацию о публикациях о работе ПВО

Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Зеленский отказался поддержать идею создания специальной буферной зоны на Украине, передает ТАСС. По его словам, современное вооружение и широкое применение беспилотников делают невозможным создание зоны безопасности, поскольку фактически опасная «мертвая зона» уже имеется.

«Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это абсолютно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», уже существует», – сказал Зеленский на брифинге.

Ранее газета Politico сообщала, что лидеры ряда европейских государств рассматривали вариант создания 40-километровой буферной зоны на Украине для мирного урегулирования конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, включающей демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

