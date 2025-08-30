  • Новость часаУдаром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
  Лента новостей
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    30 августа 2025, 15:31 • Новости дня

    В Крыму передали силовикам информацию о публикациях о работе ПВО

    Факты распространения секретной информации о работе ПВО передали силовикам Крыма

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Крыма решили передать правоохранителям имена и контакты администраторов Telegram-каналов, нарушивших запрет на публикацию данных о ПВО.

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о передаче силовикам фактов нарушений запрета на распространение информации о работе ПВО, сообщает РИА «Новости».

    Крючков уточнил, что речь идет о Telegram-каналах, которые опубликовали сведения, облегчающие врагу объективную фиксацию событий. По его словам, до конца дня все факты нарушений вместе с фамилиями и контактами владельцев и администраторов каналов будут переданы правоохранительным органам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма предложили ввести штрафы до 300 тыс. рублей за публикацию фото и видео военных объектов.

    29 августа 2025, 16:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется, поскольку дистанция между тяжелым вооружением из-за работы дронов уже превышает 10 км.

    Владимир Зеленский отказался поддержать идею создания специальной буферной зоны на Украине, передает ТАСС. По его словам, современное вооружение и широкое применение беспилотников делают невозможным создание зоны безопасности, поскольку фактически опасная «мертвая зона» уже имеется.

    «Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это абсолютно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», уже существует», – сказал Зеленский на брифинге.

    Ранее газета Politico сообщала, что лидеры ряда европейских государств рассматривали вариант создания 40-километровой буферной зоны на Украине для мирного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, включающей демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    30 августа 2025, 07:46 • Новости дня
    США заявили о передаче ВСУ оружия, способного бить «глубже» по территории России

    Постпред США при НАТО Уитэкер: ВСУ дают оружие, способное бить глубже по России

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары «глубже» по территории России, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», – приводит слова Уитэкера ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Однако он не уточнил, о каких именно видах вооружений идет речь. Уитэкер упомянул о планах Вашингтона продать Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

    Как заявил Уитэкер, президент США Дональд Трамп обеспечивает предоставление Украине возможности «защищаться». По его словам, речь идет в том числе о предоставлении «некоторых средств, позволяющих наносить удары глубже и, разумеется, способных помочь в наступательном плане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в конце 2024 года назвал решение администрации Джо Байдена о разрешении применять американское оружие против России глупым. В августе Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не дал Украине возможность для ответных ударов.

    Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, специалисты которых наводят оружие на цели.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    30 августа 2025, 00:49 • Новости дня
    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита

    Полянский: Встреча на высшем уровне могла бы оформить соглашение Москвы и Киева

    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    30 августа 2025, 07:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над рядом российских регионов и Черным морем перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 мск до 7.00 мск средства ПВО России перехватили и уничтожили 30 БПЛА над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом, 13 – в Ростовской области, 11 – в Краснодарском крае, пять – в Брянской области.

    Кроме того, сбиты четыре беспилотника в Белгородской области, по два аппарата – в Смоленской, Калужской и Тверской областях, по одному – в Тульской и Курской областях, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки на промышленное предприятие в Сызрани. На территории Краснодарского НПЗ возник пожар из-за падения обломков беспилотников, повреждена одна из технологических установок. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что после отражения атаки ПВО обломки беспилотника упали на территории производственного предприятия.

    30 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    @ Mixabest/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был разрушен цех с резервуарами авиатоплива, который использовался для испытаний двигателей военно-воздушных сил Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушил 34-й цех, где находились резервуары с авиатопливом, передает РИА «Новости». По его словам, данный цех применялся для испытаний авиадвигателей, которые затем использовались вооруженными силами Украины.

    Рогов заявил, что удар также пришелся по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электроэнергией предприятия, вовлеченные в военное производство для украинской армии. В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование.

    Минобороны России сообщило , что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    СМИ сообщали, что после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.

    30 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА
    Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ возник пожар, повреждена одна из технологических установок, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

    Пожар произошел на площади около 300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, оперативно была проведена эвакуация сотрудников предприятия, сообщает в Telegram оперштаб.

    В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования, а также специальные и экстренные службы.

    «В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА», – говорится в сообщении.

    Глава Краснодара Евгений Наумов обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие: «Дорогие краснодарцы, проявите спокойствие. Не выходите на улицу, укройтесь в своих домах. Беспилотная опасность в Краснодаре еще сохраняется». Он также напомнил о запрете фото- и видеосъемки работы сил ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате отражения атаки средствами ПВО обломки беспилотника упали на территорию производственного предприятия.

    29 августа 2025, 18:23 • Новости дня
    Назван масштаб повреждений инфраструктуры предприятий ВПК Украины

    Инфраструктура 62% ключевых предприятий ВПК Украины повреждена ударами

    Tекст: Денис Тельманов

    Существенный урон был нанесен украинскому военно-промышленному комплексу после ударов по десяткам ключевых объектов.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны сообщил о серьезных повреждениях в инфраструктуре предприятий ВПК Украины. По его словам, в текущем году было нанесено тридцать пять массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника.

    Министр отметил: «Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины».

    Белоусов подчеркнул, что эти удары существенно осложнили функционирование украинской оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа не стала осуждать удары России по объектам в Киеве, объяснив это ответом на атаки на российские НПЗ.

    В ночь на пятницу в Днепропетровске был поврежден один из объектов инфраструктуры. В результате взрывов в Винницкой области на Украине были повреждены несколько энергетических объектов, что привело к отключению электричества для 60 тыс. жителей в 29 населенных пунктах.

    30 августа 2025, 06:15 • Новости дня
    В ООН выразили обеспокоенность «влиянием» атак ВСУ на жителей России

    Помощник генсека Енча: ООН обеспокоена влиянием конфликта на Украине на россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник генсекретаря ООН Мирослав Енча заявил, что в ООН обеспокоены «влиянием» конфликта на Украине на гражданское население в России, но ООН не может «проверить сообщения» об украинских атаках.

    На заседании Совбеза ООН Енча заявил, что местные власти сообщали о жертвах среди гражданского населения в Белгородской, Курской и Брянской областях, передает ТАСС.

    Енча напомнил о заявлениях российских официальных лиц о пожаре, произошедшем из-за сбитого украинского дрона у Курской АЭС, а также о сообщениях об ударах по нефтеперерабатывающим заводам.

    «Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, растущее влияние конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность», – сказал он.

    Енча заявил, что атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международноео гуманитарное право, ООН «осуждает все такие нападения, где бы они ни происходили». По его словам, такие действия «неприемлемы и должны быть немедленно прекращены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил о гибели более 330 мирных жителей в результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Он также сообщил о более чем 3,2 тыс. украинских атак на Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Жертвами этих атак стали 779 человек, среди которых 23 ребенка.

    30 августа 2025, 03:49 • Новости дня
    Россия отвергла планы НАТО «окучивать» подконтрольные Киеву территории

    Полянский: Планы НАТО окучивать подконтрольные Киеву территории неприемлемы

    Россия отвергла планы НАТО «окучивать» подконтрольные Киеву территории
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Во время заседания Совета Безопасности ООН Полянский выступил с резкой критикой идеи передачи контроля над оставшимися под управлением Украины территориями странам НАТО, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что обсуждаются «схемы, так или иначе сводящиеся к тому, что остающиеся под контролем Украины территории будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов». «Для России это абсолютно неприемлемо», – сказал Полянский.

    Он заявил, что такая ситуация будет угрожать «неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями». По его словам, те, кто продвигает подобные предложения, не стремятся к урегулированию украинского кризиса, а заинтересованы в его сохранении или временном замораживании ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры обсуждают, кто, когда и в каком количестве сможет отправить «миротворцев» на Украину, а также где они будут располагаться. По данным WSJ, многие европейцы не поддержали возможную отправку военных своих стран на Украину, что стало преградой для соответствующих планов руководства ЕС.

    30 августа 2025, 11:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть погибший и раненые

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области за сутки зарегистрированы гибель одного и ранения семи человек.

    За последние сутки в Белгородском районе атаки дронов ВСУ пришлись на несколько поселков и сел, в том числе Майский, Малиновку, Октябрьский, Красный Октябрь, Никольское, Отрадное и Таврово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В селе Красный Октябрь от удара дрона погиб мирный житель. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Они продолжают лечение в областной клинической больнице», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В Борисовском районе мужчина был ранен из-за детонации FPV-дрона, он находится в больнице. Еще одна женщина получила травмы при атаке дрона на автомобиль на трассе Становое – Новоалександровка, она госпитализирована в городскую больницу Белгорода.

    В Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль на коммерческом объекте, пострадали две женщины, одна госпитализирована. В Шебекинском округе дрон ранил мужчину, ему оказана амбулаторная помощь. Также зафиксированы массовые атаки и обстрелы в Валуйском, Волоконовском, Краснояружском районах и в городе Новый Оскол, повреждена железнодорожная цистерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России перехватило и уничтожило 86 украинских беспилотников самолетного типа над рядом российских регионов и Черным морем. В Головчино двое мирных жителей пострадали после атаки дрона на автомобиль на коммерческом объекте. В поселке Октябрьский Белгородского района двое мужчин пострадали в результате удара FPV-дрона ВСУ по машине.

    30 августа 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль Камышеваху в Донбассе

    Минобороны сообщило об освобождении Камышевахи силами группировки Восток

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, выбив противника из занимаемых позиций.

    Официальная информация поступила от Министерства обороны, передает РИА «Новости». По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» провели наступательную операцию и заняли Камышеваху в ДНР.

    В сообщении отмечается, что российские военные установили полный контроль над населенным пунктом в результате активных наступательных действий.

    В сводке министерства обороны говорится: «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    За последние сутки украинские силы понесли значительные потери личного состава и военной техники на различных направлениях в зоне спецоперации.

    Украинская группировка войск в Камышевахе оказалась в крайне сложной ситуации после недавних успехов российских войск в Запорожском.

    29 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    Вэнс: Россия и США сократили число разногласий по Украине

    Вэнс заявил о сокращении разногласий по гарантиям и уступкам на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров с участием спецпосланника США стороны оставили нерешенными вопросы безопасности и территориальных уступок, что отметил американский вице-президент.

    Россия и США смогли существенно сократить число разногласий по урегулированию конфликта на Украине, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. По словам Вэнса, переговоры проходили с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

    «Результатом его (Уиткоффа – прим. ТАСС) переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок», – сказал Вэнс.

    Он уточнил, что продолжающиеся обсуждения теперь сосредоточены на обеспечении гарантий безопасности и урегулировании вопроса территориальных уступок. Другие детали или сроки будущих переговоров Вэнс не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа не стала резко осуждать удары России по объектам в Киеве и объяснила действия Москвы ответом на атаки по российским НПЗ.

    Мария Захарова порекомендовала обратиться к американской стороне за разъяснениями недавних заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса. Заявления президента Финляндии Александра Стубба о будущем отношений с Россией вызывают обеспокоенность и напоминают о психологической непереносимости, отметила Захарова.

    30 августа 2025, 04:55 • Новости дня
    ЕС запланировал обсуждение замороженных российских активов

    Главы МИД стран ЕС решили обсудить в Копенгагене замороженные активы России

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос замороженных российских активов на неформальной встрече в Копенгагене, сообщил Совет ЕС.

    Согласно опубликованной программе, дискуссия по этому вопросу начнется в 11.15 мск и продлится полчаса, передает РИА «Новости».

    Министры начнут прибывать на мероприятие около 08.10 мск. Первое заседание, посвященное конфликту на Украине, запланировано с 11.00 до 13.00 мск. После этого с 12.45 до 14.30 мск состоится обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. В завершение встречи главы МИД выйдут на пресс-конференцию, которая назначена на 16.15 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз продолжает работать над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины. МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством. Российская сторона также подчеркивала, что меры Евросоюза затрагивают как частные, так и государственные российские средства.


    30 августа 2025, 10:56 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации наемников из Испании ударами ФАБ-3000

    В Днепропетровской области уничтожена часть испанской роты ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

    Об уничтожении части роты наемников из Испании в составе ВСУ ударами ФАБ-3000 в Днепропетровской области сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. Удары были нанесены по району села Терновое после получения информации о прибытии туда иностранных боевиков.

    По словам представителей силовых структур, «по району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты».

    Силовики уточнили, что в результате атаки не менее 15 наемников погибли, еще 10 получили тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава.

    Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, располагавшийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

    Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в ДНР и Черниговской области, уничтожив пункты временной дислокации и склад БПЛА.

    30 августа 2025, 02:55 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате отражения атаки средствами ПВО обломки беспилотника упали на территории производственного предприятия, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    «Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака», – сообщил Миляев в Telegram.

    В Алексине оперативные службы прибыли на место падения обломков БПЛА на территории производственного предприятия. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе сняли режим воздушной тревоги, который продолжался около 45 минут. Мирные жители в Белгородской области пострадали в результате атаки БПЛА.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации