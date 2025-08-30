В Крыму передали силовикам информацию о публикациях о работе ПВО

То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.4 комментария
Власти Крыма решили передать правоохранителям имена и контакты администраторов Telegram-каналов, нарушивших запрет на публикацию данных о ПВО.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о передаче силовикам фактов нарушений запрета на распространение информации о работе ПВО, сообщает РИА «Новости».
Крючков уточнил, что речь идет о Telegram-каналах, которые опубликовали сведения, облегчающие врагу объективную фиксацию событий. По его словам, до конца дня все факты нарушений вместе с фамилиями и контактами владельцев и администраторов каналов будут переданы правоохранительным органам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма предложили ввести штрафы до 300 тыс. рублей за публикацию фото и видео военных объектов.