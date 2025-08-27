Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
В парке Краснокаменска появилась детская экотропа и аллея из рябины
В «УраНовом» парке города Краснокаменска появилась новая городская экотропа с арт-объектом, посвященная экологическому просвещению и отдыху жителей.
В Краснокаменске открыли новую экотропу для детей и взрослых. В создании объекта приняли участие 80 волонтеров ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» в честь 80-летия атомной промышленности России. Возле тропы высадили аллею из деревьев рябины и кустов сирени. Пространство украсил арт-объект «Сурок Тарбаган», символ города и региона, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На информационных стендах вдоль тропы размещены сведения о флоре и фауне Забайкалья. Открытие сопровождалось экопикником и экскурсией о дереве Ильм, которое растет рядом с экотропой. Участники мероприятия узнали научные факты и легенды о местной природе.
Член Общественного совета Татьяна Евсеенкова отметила: «Мы открыли экологическую тропу, над которой работали довольно долгое время. Мы бы хотели, чтобы тропа стала напоминанием о том, что каждый шаг человека должен быть экологически ответственным». Она также выразила надежду, что высаженные деревья со временем преобразят парк.
Праздник продолжился в сквере Шахтеров, где прошли интерактивные игры, мастер-классы и лекции по экологии для горожан и детей, организованные Фондом имени В.И. Вернадского.