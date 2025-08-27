В Краснокаменске открыли новую детскую экотропу в парке

В парке Краснокаменска появилась детская экотропа и аллея из рябины

Tекст: Елизавета Шишкова

В Краснокаменске открыли новую экотропу для детей и взрослых. В создании объекта приняли участие 80 волонтеров ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» в честь 80-летия атомной промышленности России. Возле тропы высадили аллею из деревьев рябины и кустов сирени. Пространство украсил арт-объект «Сурок Тарбаган», символ города и региона, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На информационных стендах вдоль тропы размещены сведения о флоре и фауне Забайкалья. Открытие сопровождалось экопикником и экскурсией о дереве Ильм, которое растет рядом с экотропой. Участники мероприятия узнали научные факты и легенды о местной природе.

Член Общественного совета Татьяна Евсеенкова отметила: «Мы открыли экологическую тропу, над которой работали довольно долгое время. Мы бы хотели, чтобы тропа стала напоминанием о том, что каждый шаг человека должен быть экологически ответственным». Она также выразила надежду, что высаженные деревья со временем преобразят парк.

Праздник продолжился в сквере Шахтеров, где прошли интерактивные игры, мастер-классы и лекции по экологии для горожан и детей, организованные Фондом имени В.И. Вернадского.