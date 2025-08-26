Стало известно о росте пособий беременным студенткам с сентября

Пособия беременным студенткам с 1 сентября повысили до регионального прожиточного минимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, размер пособия беременным студенткам с 1 сентября будет зависеть от прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где они проживают, передает ТАСС.

Средний размер выплаты составит 90 тыс. рублей вместо прежних 23 тыс. рублей.

Пособие выдается единовременно за весь период декретного отпуска. При стандартных 140 днях отпуска сумма составит около 90 тыс. рублей, при осложненных родах (156 дней) – 100 510 рублей, при многоплодной беременности и 194 днях отпуска – 124 994 рубля.

Для получения выплаты студентка должна подать заявление в течение шести месяцев после окончания отпуска. Подать документы можно через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Социального фонда России. Мера поддержки действует для студенток вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций.

Сумма выплаты зависит от количества дней отпуска. Если студентка уходит в декрет позже обычного срока, размер пособия будет уменьшен пропорционально, поскольку стандартный отпуск – 70 дней до родов и 70 дней после. Татьяна Буцкая рекомендовала уходить в декрет за 70 дней до родов, чтобы получить полную выплату.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее размер пособия по беременности и родам для студенток определялся исходя из размера стипендии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал закон о повышении пособий беременным студенткам. Социальный фонд России заявил о начале выплат данных пособий с сентября.