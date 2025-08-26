Российские ученые повысили срок службы водородных мембран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские ученые совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить стабильность протонпроводящих мембран для топливных элементов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Этот метод, по оценке авторов работы, может существенно снизить стоимость производства энергии и приблизить массовое внедрение чистых водородных технологий.

Специалисты объясняют, что главная проблема существующих топливных элементов – недостаточная стабильность полимерных мембран, которые служат их «сердцем». Это ограничивает срок эксплуатации таких устройств. Для повышения устойчивости мембран ученые предложили метод обработки полимеров фтором.

«Фторирование стабилизирует слабые связи и делает их устойчивыми к атаке радикалов. Мембраны из такого полимера демонстрируют повышенную стабильность и сохраняют свойства в течение длительного времени. Наша разработка позволяет значительно увеличить ресурс топливных элементов, что снижает стоимость вырабатываемой энергии. Это важный шаг на пути к массовому внедрению водородных технологий, которые могут стать основой чистой и эффективной энергетики будущего», – сообщила доктор химических наук Екатерина Сафронова из Института общей и неорганической химии РАН.

В Минобрнауки подчеркивают, что результаты исследования показывают значительное улучшение стабильности мембран в условиях эксплуатации водородно-воздушных топливных элементов. В работе принимали участие специалисты из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Университета имени Сунь Ятсена и Петербургского политехнического университета Петра Великого.

