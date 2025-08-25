Рособрнадзор объявил предостережения 16 ведущим вузам России

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Рособрнадзор направил предупреждения МАДИ, ВШЭ, МИСИС и другим вузам
Рособрнадзор объявил официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований сразу 16 ведущим вузам страны, передает «Лента.ру». Ведомство рекомендовало принять меры для соблюдения законодательства в образовательной сфере.
В список попали такие крупные учебные заведения, как Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. В сообщении отмечается, что подобные меры – это предупреждение о последствиях несоблюдения установленных нормативов.
Остальные вузы из списка не раскрываются преждевременно, однако отмечается, что речь идет о ведущих образовательных учреждениях страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рособрнадзор лишил лицензии Якутский гуманитарный институт.
Ведомство также раньше объявило предостережения 19 высшим учебным заведениям России, включая МГУ, РУДН и Высшую школу экономики.