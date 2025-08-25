Помощница опровергла госпитализацию актрисы Натальи Селезневой

Помощница Натальи Селезневой опровергла госпитализацию актрисы

Tекст: Вера Басилая

Помощница актрисы Натальи Селезневой опровергла сообщения о ее госпитализации, передает ТАСС. Она уточнила, что Селезнева спит дома и чувствует себя хорошо, за последние сутки скорая к ней не вызывалась.

Ранее сведения о якобы госпитализации актрисы из-за боли в позвоночнике появились в Telegram-канале Mash, но они не нашли подтверждения.

Селезнева в возрасте 80 лет продолжает оставаться актрисой Театра сатиры, а широкую известность приобрела благодаря фильмам Леонида Гайдая, в частности, роли в «Операции »Ы« и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!».

Актриса Наталья Селезнева в марте прошлого года попала в больницу с двусторонним воспалением легких.