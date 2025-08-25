Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».0 комментариев
Помощница опровергла госпитализацию актрисы Натальи Селезневой
Помощница Натальи Селезневой опровергла госпитализацию актрисы
Народная артистка России Наталья Селезнева чувствует себя хорошо, она дома, скорую ей не вызвали, сообщила помощница актрисы.
Помощница актрисы Натальи Селезневой опровергла сообщения о ее госпитализации, передает ТАСС. Она уточнила, что Селезнева спит дома и чувствует себя хорошо, за последние сутки скорая к ней не вызывалась.
Ранее сведения о якобы госпитализации актрисы из-за боли в позвоночнике появились в Telegram-канале Mash, но они не нашли подтверждения.
Селезнева в возрасте 80 лет продолжает оставаться актрисой Театра сатиры, а широкую известность приобрела благодаря фильмам Леонида Гайдая, в частности, роли в «Операции »Ы« и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!».
Актриса Наталья Селезнева в марте прошлого года попала в больницу с двусторонним воспалением легких.