Родные пропавшего в Босфоре пловца решили обратиться в полицию

Tекст: Алексей Дегтярев

Полицейские заявили, что заявление могут принять лишь спустя сутки после пропажи человека, пояснила собеседница РИА «Новости».

Она рассказала, что в ночь на понедельник самостоятельно посетила стартовые и финишные точки заплыва и попыталась выяснить, ведутся ли поиски Свечникова.

Алена также сообщила, что в береговой охране ей на словах пообещали, что поиски ведутся всеми службами, и попросили оставить номер телефона для связи. Она отметила, что сотрудники береговой охраны не предоставили видеозаписи и точные координаты, где ведутся поисковые работы, однако заверили в их продолжении.

Согласно правилам соревнования, участники межконтинентального заплыва в Босфоре обязуются принять все риски, включая возможность серьезных травм или летального исхода. Участники соглашаются, что не будут предъявлять претензии организаторам или сотрудникам мероприятия за возможные последствия, а также обязуются своевременно сообщать о любых опасных ситуациях или ухудшении самочувствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, который организовал Национальный олимпийский комитет. Он стал единственным из трех пловцов, кто не финишировал.