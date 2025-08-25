Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Китай обвинил США в искажении понятия свободы судоходства
В Пекине обвинили Вашингтон в манипуляции интерпретацией свободы мореплавания для достижения своих геополитических целей и давления на другие страны.
Китайские власти считают, что американская трактовка свободы судоходства представляет собой искажение международного права, передает ТАСС.
Министерство природных ресурсов КНР опубликовало комментарий к докладу Института стратегии морского развития, где отмечается, что Соединенные Штаты создали собственные стандарты и концепции, противоречащие международной практике.
Документ был направлен на проверку обоснованности американских заявлений касательно свободы судоходства, включая вопросы прохода боевых кораблей, проведения спасательных операций, статуса островных территорий, разграничения экономических зон и контроля воздушного пространства.
В заявлении министерство подчеркнуло: «Соединенные Штаты в максимальной степени опираются на соответствующие утверждения и методы, чтобы ущемлять законные права и интересы других стран, расширять свои собственные права и свободы, получать «свободу», не ограниченную законом».
В докладе делается вывод, что американский подход к свободе судоходства не имеет под собой юридической основы и отражает практику давления с использованием военной силы. Министерство подытожило, что политика США нацелена на обслуживание их национальных интересов и поддержание геополитической стратегии, сопровождаясь двойными стандартами.
