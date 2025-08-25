День оперативно-поисковых подразделений МВД отмечается 25 августа

Tекст: Ирма Каплан

В России 25 августа профессиональный праздник отмечают сотрудники оперативно-поисковых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.

Как напоминает культурный центр ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 1902 году второго августа (25 августа по новому стилю) наружное наблюдение впервые было определено как самостоятельное направление деятельности подразделений Министерства внутренних дел. Соответствующее положение было утверждено министром внутренних дел Вячеславом Плеве.

Оперативно-поисковые подразделения МВД с начала прошлого века выполняют ключевую функцию в выявлении и раскрытии преступлений, способствуют повышению уровня оперативной осведомленности сотрудников полиции.

Полезное в мировом масштабе изобретение англичанина Питера Дюранда отмечает в этот понедельник 215-летний юбилей – столько лет исполнилось герметичной таре – консервной банке, изобретение которой запатентовали 25 августа 1810 года.

Тридцать четыре года назад в этот день талантливый финский студент Линус Торвальдс закончил работу над первой версией ядра операционной системы, которая сегодня известна как Linux. Разработчик и представить не мог, сколь успешным и востребованным станет его изобретение, которым пользуются миллионы людей в разных странах.

Шуточным праздником 25 августа считается очередной День любви к себе. Он третий в году и все равно активисты считают, что этого мало – напоминать людям о важности собственного психического и физического здоровья надо чаще.

А в США в этот понедельник отмечают День внимательного автомобилиста, в Южном Судане – День отца, в Японии – поистине народный Дeнь лaпши быcтpoгo пpигoтoвлeния, в Уругвае – День независимости, на Филиппинах – День национальных героев, во Франции – День освобождения Парижа.

А кусочек именинного пирога в этот день стоит припасти для Aлeкcaндpa, Aникиты, Кaпитoнa, Cepгeя, Федopa, Cтeпaнa, Миxaилa, Пeтpa, Никoлaя, Ивaнa, Ильи, Вacилия, Дмитpия, Aлeкceя, Apкaдия и Aнтoнa.