«Аэрофлот» сообщил о задержанных и выпущенных рейсах в связи с ограничениями

Tекст: Ирма Каплан

«По состоянию на 22:00 мск 24 августа авиакомпанией выполнено 270 рейсов. В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса. Пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложены другие даты вылета, а также осуществляется возврат денежных средств», – сказано в посте.

Там уточнили, что пассажиров информируют об изменениях в расписании через SMS и e-mail-рассылки.

Информация также доступна на информационных табло аэропортов и сайте авиакомпании.

«В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга спокойная обстановка, очереди в кассах и зонах регистрации отсутствуют. Все службы работают в усиленном режиме», – отметили в «Аэрофлоте».

Пассажирам задержанных рейсов предоставляют бутилированную воду.

При этом все воздушные суда 24 августа совершили посадки в аэропортах назначения, уходов на запасные аэродромы не было.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около 90 рейсов были отменены, а 80 задержаны более чем на два часа после почти 20-часового режима ограничений в аэропорту Пулково.