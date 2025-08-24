Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?7 комментариев
«Аэрофлот» сообщил о задержанных и выпущенных рейсах в связи с ограничениями
«Аэрофлот» в Telegram-канале проинформировал пассажиров о задержанных и выпущенных рейсах, а также о работе в связи с временными ограничениями полетов.
«По состоянию на 22:00 мск 24 августа авиакомпанией выполнено 270 рейсов. В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса. Пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложены другие даты вылета, а также осуществляется возврат денежных средств», – сказано в посте.
Там уточнили, что пассажиров информируют об изменениях в расписании через SMS и e-mail-рассылки.
Информация также доступна на информационных табло аэропортов и сайте авиакомпании.
«В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга спокойная обстановка, очереди в кассах и зонах регистрации отсутствуют. Все службы работают в усиленном режиме», – отметили в «Аэрофлоте».
Пассажирам задержанных рейсов предоставляют бутилированную воду.
При этом все воздушные суда 24 августа совершили посадки в аэропортах назначения, уходов на запасные аэродромы не было.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около 90 рейсов были отменены, а 80 задержаны более чем на два часа после почти 20-часового режима ограничений в аэропорту Пулково.