NYT: США могут остаться без ледоколов

Tекст: Дмитрий Зубарев

США могут лишиться своего единственного ледокола для антарктических исследований Nathaniel B. Palmer из-за сокращений бюджета, предусмотренных администрацией президента Дональда Трампа, передает The New York Times.

Помимо завершения аренды Palmer, планируется приостановить разработку нового судна, которое должно было заменить ледокол в 2030-х. Ожидается, что сэкономленные средства будут перенаправлены на поддержку трех американских антарктических станций.

Ученые опасаются, что уход Palmer фактически приведет к утрате американского присутствия на одном из самых малоизученных участков планеты – побережье Антарктики в море Беллинсгаузена. Как отмечает эколог из Калифорнийского технологического института Энди Томпсон, экспедиции в этот регион сопоставимы по значимости с полетами на Луну, ведь именно здесь теплые океанские течения впервые достигают антарктического ледового щита, размывая его и способствуя глобальному повышению уровня моря.

«Я просто считаю это трагедией для американской науки», – заявил морской геофизик Роб Лартер из British Antarctic Survey. Он добавил, что особенно сильно пострадают молодые ученые и аспиранты, которые из-за прекращения полевых работ могут покинуть профессию.

Национальный научный фонд США, отвечающий за полярные исследования, подтвердил начало процесса расторжения аренды Palmer и сообщил, что ищет альтернативные суда и партнерства для продолжения поддержки морских исследований. Тем временем многие ученые настаивают, что потерять Palmer – значит потерять целое поколение специалистов и уникальные исследовательские возможности.

Сам ледокол Palmer способен принять на борт 39 ученых и членов экипажа, располагает шестью лабораториями, аквариумом, ангаром для двух вертолетов, сауной и кинозалом. Он может преодолевать лед толщиной до одного метра, двигаясь со скоростью около пяти с половиной километров в час.

