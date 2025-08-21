С Плесецка успешно запустили ракету «Ангара-1.2» для Минобороны

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2» с полезной нагрузкой для нужд Минобороны России.
Пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» был произведен в 12.32 по московскому времени с космодрома Плесецк, передает Telegram-канал Роскосмоса.
Этот запуск осуществил боевой расчет космических войск в интересах Министерства обороны.
Ракета «Ангара-1.2» относится к легкому классу и предназначена для выведения различных космических аппаратов на орбиту. В рамках текущей миссии на орбиту отправлены аппараты для обеспечения национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте ВКС запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал выполнение контрактов по производству ракет «Ангара» одним из главных направлений работы.